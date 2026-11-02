Lan tỏa chiến dịch 'Không một mình'

Chương trình sinh hoạt chuyên đề góp phần hưởng ứng chiến dịch "Không một mình" năm 2026, lan tỏa sâu rộng thông điệp "Kết nối không tổn thương".

Thông điệp chiến dịch "Không một mình" khẳng định các em sẽ không bao giờ đơn độc khi gặp sự cố trên môi trường mạng, luôn có gia đình, nhà trường và lực lượng Công an đồng hành, hỗ trợ.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I - Bộ Công an và cán bộ tổ An ninh của Công an phường Hai Bà Trưng bằng hình thức giao lưu, thảo luận trực quan, sinh động đã trang bị cho giáo viên và học sinh cách nhận diện các hành vi lừa đảo trực tuyến phổ biến (như lừa đảo bắt cóc online, dụ dỗ kết bạn giả mạo), kỹ năng ứng xử khi gặp các thông tin xấu độc, bắt nạt trên mạng và nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân.

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành xử lý tình huống thực tế, giúp các em học sinh ghi nhớ nguyên tắc vàng: "Chủ động nhận diện – Ngừng kết nối rủi ro – Lên tiếng chia sẻ".

Thông điệp chiến dịch "Không một mình" khẳng định các em sẽ không bao giờ đơn độc khi gặp sự cố trên môi trường mạng, luôn có gia đình, nhà trường và lực lượng Công an đồng hành, hỗ trợ. Chương trình đã thu hút sự tham gia hưởng ứng sôi nổi của đông đảo cán bộ, giáo viên cùng toàn thể học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân.

Trung tá Phùng Mai Liên - Cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng chia sẻ: "Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, việc bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp thiết. Công an phường Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ sở giáo dục, lực lượng chuyên môn để xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ."

Thượng tá Nguyễn Duy Minh, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, trường Cao đẳng ANND 1 đã trang bị cho giáo viên và học sinh cách nhận diện các hành vi lừa đảo trực tuyến phổ biến.

Hoạt động phối hợp tuyên truyền không chỉ góp phần lan tỏa mạnh mẽ Chiến dịch "Không một mình" trên địa bàn phường Hai Bà Trưng, mà còn củng cố mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các cơ sở đào tạo và nhà trường trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chăm sóc trẻ em, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc), UNODC (Cơ quan của Liên hiệp quốc về chống ma túy và tội phạm), phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Đây là năm thứ hai Chiến dịch “Không Một Mình” được tổ chức với chủ đề năm 2026 hoàn toàn mới về phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng (xâm hại trực tuyến). Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch hướng tới việc kết nối để hiểu nhau hơn, để được lắng nghe và bảo vệ, đồng thời biết nhận diện những kết nối không an toàn, biết dừng lại, tìm kiếm sự hỗ trợ và lên tiếng khi cần thiết. Ngoài việc cảnh báo về những nguy cơ trên mạng, mục tiêu của “Không Một Mình 2026” là xây dựng một hệ sinh thái bảo vệ thực chất, trong đó trẻ em và thanh thiếu niên được trang bị kiến thức, kỹ năng và những điểm tựa cần thiết để tự tin hơn trong thế giới số.