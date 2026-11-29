Chiến dịch “Không một mình 2026” được triển khai với nhiều hình thức tuyên truyền gần gũi, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Để mỗi học sinh không đơn độc trên không gian mạng

Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 21/7/2026 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” trên địa bàn tỉnh, cùng hướng dẫn của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) về triển khai Chiến dịch “Không một mình 2026”, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, phối hợp với ngành Giáo dục và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng an toàn trên không gian mạng.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 10/12/2026, hướng đến nhóm trẻ em, học sinh, thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 22. Cùng với đó, chiến dịch chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc trẻ, qua đó tạo sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ trẻ em trước những nguy cơ trên môi trường mạng.

Vừa qua, tại Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Tiến (phường Đồng Văn), chiến dịch “Không một mình 2026” được triển khai với sự hướng dẫn trực tiếp của Công an phường Đồng Văn. Tại đây, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng.

Cán bộ Công an phường Đồng Văn hướng dẫn học sinh nhận diện các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Thông qua những tình huống thực tế như: dụ dỗ, gạ gẫm qua mạng xã hội, trò chơi trực tuyến; bắt nạt, đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh riêng tư hay đánh cắp thông tin cá nhân, các em được cảnh báo về những nguy cơ có thể bắt đầu từ những tương tác tưởng chừng vô hại; việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh, video giả mạo cũng được đề cập, giúp học sinh nhận thức rõ hơn về nguy cơ bị đánh cắp danh tính, xâm phạm quyền riêng tư, ảnh hưởng đến danh dự và tâm lý. Đặc biệt, các em được phổ biến về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tư vấn, hỗ trợ khi cần thiết.

Em Ngô Thu Phương, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Tiến chia sẻ: “Chúng em sử dụng mạng xã hội nhưng đôi khi chưa biết hết những nguy hiểm trên đó. Qua buổi tuyên truyền, em biết cách bảo vệ tài khoản, không chia sẻ thông tin cá nhân, biết chặn những người có hành vi quấy rối và báo với người lớn khi gặp chuyện không an toàn trên mạng”.

Cô giáo Phạm Thị Luyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Tiến, cho biết: Việc trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học sinh là rất cần thiết, bởi các em được tiếp xúc với Internet từ sớm nhưng còn hạn chế về khả năng nhận biết, phòng tránh những nguy cơ tiềm ẩn. Thông qua chiến dịch “Không một mình 2026”, với sự phối hợp, hướng dẫn của lực lượng Công an, học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng khi nhận diện các hành vi xâm hại, để tự bảo vệ bản thân.

Cẩm nang “Không một mình 2026” được trao đến từng học sinh, giúp các em chủ động nhận diện và phòng tránh nguy cơ trực tuyến.

Thông điệp “Kết nối không tổn thương” của chiến dịch “Không một mình” mang hai ý nghĩa xuyên suốt. Thứ nhất, kết nối để được bảo vệ: khi gặp sự cố trên không gian mạng, trẻ em và thanh thiếu niên cần chủ động tìm đến cha mẹ, thầy cô, bạn bè, người lớn đáng tin cậy để được lắng nghe, hỗ trợ, thay vì âm thầm đối diện một mình. Thứ hai, kết nối nhưng không gây tổn thương: mỗi bình luận, tin nhắn hay lượt chia sẻ đều có thể tác động đến người khác. Vì vậy, mỗi người cần nói không với hành vi bắt nạt, xúc phạm, phát tán thông tin riêng tư hoặc lan truyền nội dung gây tổn thương; đồng thời biết cân nhắc trước mỗi tương tác, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh và nhân văn.

Cùng hưởng ứng chiến dịch “Không một mình 2026”, Trường THCS Đông Hoa Lư A (phường Đông Hoa Lư) cũng đã phối hợp với Công an phường tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh. Nội dung tập trung vào những nguy cơ mà lứa tuổi THCS dễ gặp phải khi sử dụng Internet, trong đó có các thủ đoạn thao túng tâm lý trong các vụ “bắt cóc online”, lừa đảo qua mạng dưới hình thức tuyển cộng tác viên trực tuyến, gửi đường link giả mạo, cài mã độc hoặc mạo danh cơ quan chức năng, ngân hàng để chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân.

Học sinh Trường THCS Đông Hoa Lư A được cán bộ Công an phường Đông Hoa Lư hướng dẫn nhận diện, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Đáng chú ý, thông điệp “5 KHÔNG” để an toàn trên mạng: Không nghe - Không nói - Không tin - Không sợ hãi - Không làm theo” được truyền tải nhằm giúp học sinh ghi nhớ những nguyên tắc cần thiết khi đối mặt với các tình huống đáng ngờ, bình tĩnh lưu giữ bằng chứng và báo ngay cho cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan Công an khi bị đe dọa, dụ dỗ.

Thông qua các video minh họa, tình huống thực tế kết hợp với hoạt động giao lưu, hỏi đáp trực tiếp của lực lượng Công an, học sinh được chủ động trao đổi, giải đáp những thắc mắc và thực hành cách xử lý trước các tình huống có nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng từng bước hình thành kỹ năng ứng xử có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội.

Màn hình máy tính tại các cơ sở giáo dục được cài đặt hình nền hưởng ứng chiến dịch “Không một mình 2026”, lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Cô giáo Bùi Thị Huyền Trang, Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Đông Hoa Lư A, cho biết: Sau buổi tuyên truyền, nhận thức của học sinh về những nguy cơ trên không gian mạng được nâng lên, các em chủ động hơn trong việc nhận diện những hành vi lừa đảo, dụ dỗ và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống bất thường. Để những kiến thức này không chỉ dừng lại ở một buổi tuyên truyền, Liên đội nhà trường sẽ thành lập đội ngũ “Đại sứ An toàn số học đường”, đồng thời duy trì phong trào “5 phút cùng em” trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ, để các em thường xuyên chia sẻ, nhắc nhở nhau về kỹ năng sử dụng Internet an toàn.

Kết nối yêu thương, nhân lên sức mạnh bảo vệ

Sau hơn một tháng triển khai, chiến dịch “Không một mình 2026” đã và đang từng bước lan tỏa, mang lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức và kỹ năng của học sinh, giúp các em nhận diện nguy cơ, chủ động bảo vệ bản thân trước những cạm bẫy trên không gian mạng. Theo thống kê đến ngày 10/11/2026, toàn tỉnh có 389 cơ sở giáo dục, với 6.987 lớp học và 282.238 học sinh tham gia chiến dịch. Trong đó, 257 cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động trực tiếp thông qua hoạt động workshop vẽ tranh, tọa đàm, ngày hội và các tiết học chuyên đề nhằm hưởng ứng chiến dịch.

Báo cáo viên của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình tuyên truyền về kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn.

Cùng với hoạt động tuyên truyền trực tiếp, Công an tỉnh chú trọng xây dựng mạng lưới hỗ trợ, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và phát huy vai trò chủ động của học sinh, sinh viên. Toàn tỉnh đã có 387 đại biểu là giáo viên, cán bộ trực tiếp tham mưu triển khai chiến dịch tại cơ sở được tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; 96 cơ sở giáo dục từ cấp THCS trở lên đã triển khai lựa chọn “Đại sứ An toàn số học đường”; 204 cơ sở giáo dục phối hợp cùng Công an địa phương tổ chức phong trào “5 phút cùng em” với mục tiêu đưa học sinh, sinh viên trở thành chủ thể tham gia Chiến dịch, chủ động lan tỏa kiến thức, kỹ năng an toàn trực tuyến và kết nối bạn bè với các nguồn hỗ trợ phù hợp, thay vì chỉ tập trung vào các đợt tuyên truyền ngắn hạn.

Đặc biệt, công tác truyền thông được triển khai trên nhiều nền tảng, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của chiến dịch. Công an các địa phương đã đăng tải 852 bài viết, 200 video tuyên truyền, thu hút 341.564 lượt tiếp cận và 55.339 lượt tương tác; phát hành hơn 64 nghìn bản cẩm nang, tờ rơi; đồng thời triển khai nhiều hình thức truyền thông trực quan tại các cơ sở giáo dục và địa điểm công cộng.

Bên cạnh đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã huy động các thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Ninh Bình, các KOL và quản trị viên những hội, nhóm có sức ảnh hưởng trên địa bàn tích cực chia sẻ thông tin, lan tỏa thông điệp của chiến dịch trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận đến đông đảo người dân, nhất là thanh, thiếu niên.

Thượng tá Trần Quang Minh, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Thời gian tới, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp, nhất là Công an cấp xã, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả các hoạt động tiếp theo của chiến dịch “Không một mình 2026” từng bước hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên và chủ động phòng ngừa các hành vi xâm hại trên không gian mạng.

Tuy nhiên, để "Không một mình” không chỉ dừng lại ở một chiến dịch mà trở thành ý thức và hành động thường xuyên trong cộng đồng, mỗi cá nhân cần chủ động chung tay bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Đó cũng là nền tảng để xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhân văn, giúp trẻ em tự tin kết nối và phát triển trong thời đại số.