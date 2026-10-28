Lan tỏa chiến dịch 'Không một mình 2026', bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Chiến dịch “Không một mình 2026” được tổ chức tại Trung tâm GDNN-GDTX Hà Tĩnh.

Ngày 26/10, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Hà Tĩnh, chiến dịch “Không một mình 2026” được triển khai với nhiều nội dung thiết thực. Cán bộ Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp hướng dẫn học sinh nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng. Từ dụ dỗ, gạ gẫm qua mạng xã hội, trò chơi trực tuyến đến bắt nạt, đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh riêng tư hay đánh cắp thông tin cá nhân, các tình huống được phân tích gần gũi với đời sống học đường, giúp học sinh hiểu rằng nguy hiểm đôi khi bắt đầu từ những tương tác tưởng chừng vô hại. Đặc biệt, việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh, video giả mạo đang đặt ra thách thức mới trong bảo vệ danh tính và quyền riêng tư, bởi những nội dung bị sử dụng sai mục đích có thể gây tổn hại đến danh dự, tâm lý và các mối quan hệ của người trong cuộc.

Thiếu tá Đặng Thế Long - Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền hướng dẫn quy trình 5 bước ứng phó với nguy cơ trên mạng: “Dừng tương tác - không lan truyền - lưu bằng chứng - báo cáo - chia sẻ”.

Em Nguyễn Thị Lâm Nhi - học sinh lớp 12C2, Trung tâm GDNN-GDTX Hà Tĩnh chia sẻ: “Chúng em sử dụng mạng xã hội hằng ngày nhưng không phải lúc nào cũng lường hết những rủi ro từ các lượt tương tác, chia sẻ. Qua buổi tuyên truyền, em biết cách bảo vệ tài khoản, thiết lập quyền riêng tư, chặn và báo cáo tài khoản quấy rối, đồng thời lưu giữ bằng chứng khi gặp sự cố”.

Em Nguyễn Thị Lâm Nhi - học sinh lớp 12C2, Trung tâm GDNN-GDTX Hà Tĩnh tại buổi tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch “Không một mình 2026”.

Ông Phan Thăng Long - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tập trung triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm: nâng cao năng lực số thông qua các bài học thực hành về văn hóa mạng, bảo mật tài khoản hai lớp, bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử lý tình huống thực tế; tăng cường phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội, hướng dẫn phụ huynh đồng hành cùng con trên không gian mạng; đồng thời củng cố mạng lưới tư vấn tâm lý, kết nối giáo viên với đoàn thanh niên, chuyên gia và cơ quan chức năng để kịp thời hỗ trợ các em khi xảy ra sự cố".

Học sinh Trường THCS Tô Hiến Thành (xã Toàn Lưu) hào hứng tham gia chiến dịch “Không một mình 2026”.

Mới đây, Trường THCS Tô Hiến Thành (xã Toàn Lưu) phối hợp với Công an xã Toàn Lưu tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với chiến dịch “Không một mình 2026”. Tại chương trình, học sinh được hướng dẫn cách bảo vệ quyền riêng tư, giữ an toàn dữ liệu cá nhân, nhận diện hành vi bắt nạt, xúc phạm, phát tán hình ảnh trái phép và ứng phó khi gặp sự cố trên không gian mạng. Cùng với trang bị kỹ năng tự bảo vệ, các em được nhắc nhở về trách nhiệm trong từng lượt bình luận, chia sẻ; không hùa theo hành vi chế giễu, không tiếp tay lan truyền những nội dung gây tổn thương người khác. Đặc biệt, các em được phổ biến về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tư vấn, hỗ trợ khi cần thiết.

Chiến dịch được triển khai tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chiến dịch "Không một mình 2026" với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Thông điệp “Kết nối không tổn thương” của chiến dịch mang hai ý nghĩa xuyên suốt. Thứ nhất, kết nối để được bảo vệ: khi gặp sự cố trên không gian mạng, trẻ em và thanh thiếu niên cần chủ động tìm đến cha mẹ, thầy cô, bạn bè, người lớn đáng tin cậy để được lắng nghe, hỗ trợ, thay vì âm thầm đối diện một mình. Thứ hai, kết nối nhưng không gây tổn thương: mỗi bình luận, tin nhắn hay lượt chia sẻ đều có thể tác động đến người khác. Vì vậy, mỗi người cần nói không với hành vi bắt nạt, xúc phạm, phát tán thông tin riêng tư hoặc lan truyền nội dung gây tổn thương; đồng thời biết cân nhắc trước mỗi tương tác, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh và nhân văn.

Hiện nay, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đang tích cực triển khai chiến dịch bằng nhiều hình thức linh hoạt, từ workshop, tọa đàm, trò chơi kiến thức đến xây dựng các sản phẩm truyền thông học đường. Nhiều trường học đã thay đổi màn hình máy tính tại các phòng học để lan toả thông điệp của chiến dịch. Cùng với đó, thời gian tới, các mô hình “5 phút cùng em”, “Đại sứ An toàn số học đường” và “Chuyến xe không một mình” được kỳ vọng tiếp tục tạo sức lan tỏa của chiến dịch trong thời gian tới.

Màn hình máy tính tại một số trường học trên địa bàn tỉnh được thay đổi để hưởng ứng chiến dịch.

Thiếu tá Đặng Thế Long - Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Các thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại trên không gian mạng ngày càng tinh vi, trong khi học sinh, sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm nhận diện và ứng phó. Vì vậy, chiến dịch không chỉ hướng đến trang bị kỹ năng tự bảo vệ, mà còn xây dựng văn hóa kết nối an toàn, có trách nhiệm. Muốn vậy, gia đình, nhà trường và cộng đồng cần tạo dựng môi trường tin cậy, để học sinh được lắng nghe, chia sẻ mà không sợ bị trách móc hay phán xét. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là giúp các em tránh khỏi nguy cơ, mà còn là để mỗi em luôn có điểm tựa khi cần”.

Để chiến dịch “Không một mình 2026” thực sự lan tỏa, mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, chủ động ngăn chặn những hành vi xâm hại, bắt nạt và dụ dỗ trực tuyến, đồng thời kịp thời lên tiếng, hỗ trợ khi trẻ gặp nguy hiểm. Bởi đôi khi, một sự quan tâm đúng lúc có thể giúp trẻ vượt qua tổn thương và hiểu rằng: các em không đơn độc.

Chiến dịch “Không một mình 2026” triển khai trên phạm vi toàn quốc, do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT&DL, Bộ Y tế. Cơ quan tổ chức gồm: Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Zeit Media. Tại Hà Tĩnh, chiến dịch diễn ra từ ngày 10/10/2026 đến hết ngày 10/12/2026, triển khai trong trường học, cộng đồng và môi trường số. Sau hơn 2 tuần triển khai, lực lượng công an đã tổ chức 79 buổi tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút 14.610 học sinh, giáo viên, phụ huynh và người dân tham gia.