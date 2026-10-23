Lan tỏa 'Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn'

Nhận diện “điểm nghẽn” và năng lực tham mưu chiến lược

An toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là nguy cơ tai nạn liên quan đến phương tiện mô tô, xe gắn máy ở lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên luôn là bài toán đau đầu đặt ra cho các cơ quan chức năng. Trên thực tế, nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện thiếu kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, chưa nhận diện được rủi ro hoặc chủ quan khi lưu thông trên đường.

“Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” được lực lượng Phòng CSGT triển khai tích cực tại các trường học.

Nhận diện rõ "điểm nghẽn" này, Phòng Cảnh sát giao thông (Phòng CSGT) Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động nghiên cứu toàn diện tình hình tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn. Bằng sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm cao, Phòng CSGT đã kịp thời tham mưu cho Công an tỉnh báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Nghệ An huy động sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng các tổ chức chính trị - xã hội.

Thành công của công tác tham mưu được cụ thể hóa bằng một hệ thống văn bản chỉ đạo mang tính chất "xương sống" và hành động quyết liệt. Trên cơ sở Kế hoạch số 4898/KH-C08-P3 ngày 6/8/2026 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 780/KH-UBND ngày 20/8/2026 về phát động chiến dịch trên toàn địa bàn. Ngay sau đó, Công an tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 2037/KH-CAT-PC08 ngày 22/8/2026, phân công Phòng CSGT làm đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an các cấp tổ chức thực hiện. Để bộ máy vận hành trơn tru đến từng địa bàn cơ sở, Phòng PC08 tiếp tục ban hành Kế hoạch số 2018/KH-PC08-TTĐTXL ngày 29/8/2026 và Công văn số 2098/PC08-TTĐTXL ngày 11/9/2026 đôn đốc Công an các xã, phường duy trì tần suất tuyên truyền tối thiểu 1 buổi/tuần.

Bằng tư duy tham mưu sắc bén, sự nhập cuộc quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh và phương pháp giáo dục trực quan "cầm tay chỉ việc", chiến dịch đã nhanh chóng lan tỏa sâu rộng, biến những quy định an toàn giao thông thành kỹ năng sinh tồn thiết thực cho hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên và người dân xứ Nghệ.

Cán bộ Phòng CSGT tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Cùng sự chuẩn bị bài bản, chủ động và quyết liệt ngay từ khâu tham mưu đã giúp Nghệ An trở thành điểm sáng toàn quốc. Công an tỉnh Nghệ An vinh dự là 1 trong 6 đơn vị trên cả nước được Cục C08 biểu dương vì thực hiện xuất sắc công tác tham mưu triển khai chiến dịch.

Đột phá bằng phương pháp “cầm tay chỉ việc”

Một chiến dịch chỉ thực sự sống động khi nó chạm đến từng đối tượng thụ hưởng. Để chiến dịch không rơi vào tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", ngày 30/8/2026, Phòng CSGT đã tham mưu Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho lực lượng nòng cốt tại 130/130 xã, phường với 495 cán bộ tham gia, trong đó có 294 cán bộ Công an cấp xã và 201 cán bộ, chuyên viên UBND cấp xã. Đây chính là "hạt nhân" trực tiếp mang kiến thức và kỹ năng về tận các thôn, xóm, mái trường.

Chỉ qua 2 tháng triển khai cao điểm (từ ngày 15/8/2026 đến ngày 14/10/2026), toàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức tới 605 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, thu hút 322.158 lượt người tham gia. Mạng lưới tuyên truyền được trải rộng đến nhiều nhóm đối tượng như người dân khu dân cư, công nhân, tài xế doanh nghiệp, cán bộ công chức... nhưng tiêu điểm nổi bật và được đầu tư trọng tâm nhất chính là học sinh, sinh viên.

"Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" tại Nghệ An đang tạo nên một bước chuyển mình mạnh mẽ trong nhận thức và thói quen tham gia giao thông của thế hệ trẻ.

Khác với những buổi phổ biến luật thông thường, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông phối hợp cùng lực lượng Công an xã đã đưa ra phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới: Lồng ghép phân tích thực tế các vụ tai nạn giao thông điển hình, hướng dẫn học sinh nhận diện các "điểm mù", kỹ năng phanh khẩn cấp, kỹ năng chuyển hướng an toàn và cách sử dụng phương tiện đúng quy chuẩn. Những bài học thực hành sinh động trên sân trường đã giúp các em học sinh, sinh viên giải tỏa những thắc mắc, tự tin nhận diện nguy cơ và hình thành thói quen văn hóa khi cầm lái.

Sức lan tỏa của chiến dịch được ghi nhận đậm nét tại nhiều địa bàn tiêu biểu. Ở khối phường xã, có thể kể đến phường Trường Vinh, phường Thành Vinh, phường Cửa Lò; hay Công an các xã Diễn Châu, Vân Kiều, Giai Lạc, Hải Lộc, Tam Quang, Quỳ Châu, Hợp Minh, Yên Thành, Nậm Cần, Trung Lộc, Đô Lương.... Ở khối lực lượng trực tiếp, các Tổ CSGT địa bàn Vinh, Thanh Chương, Diễn Châu, Yên Thành, Tân Kỳ, Anh Sơn, Hưng Nguyên, Đô Lương, Nghi Lộc và Đội CSGT đường bộ số 1 đã liên tục bám sát cơ sở, sáng tạo nhiều cách làm hay, tạo đòn bẩy cho toàn chiến dịch. Bán kính tiếp cận còn được mở rộng tối đa nhờ việc đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cơ sở, báo chí, mạng xã hội và các nền tảng số của lực lượng Công an.

Vì những tuyến đường bình yên

Chiến dịch tại Nghệ An không chỉ dừng lại ở kết quả 2 tháng cao điểm, mà đang hòa chung vào lộ trình chiến lược của Bộ Công an trên phạm vi toàn quốc. Ngày 5/10/2026, Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành Công văn số 6549/C08-P1 về việc đăng ký công trình, phần việc chào mừng 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân. Theo chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, toàn quốc sẽ triển khai chiến dịch với mục tiêu đào tạo lại kỹ năng lái xe an toàn cho 5 triệu người dân, trong đó trọng tâm là người từ 30-50 tuổi, người có giấy phép lái xe trên 3 năm và đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi. Chương trình dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2026 và sơ kết vào tháng 6/2027.

Với nhiều hình thức sáng tạo, chiến dịch đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, sinh viên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Phòng CSGT Công an Nghệ An xác định tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc triển khai chiến dịch đồng bộ, thực chất đến hết ngày 31/12/2026. Lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục rà soát dữ liệu tai nạn, phân tích nhóm nguy cơ cao, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên cả tuyến giao thông thực tế lẫn nền tảng số.

An toàn giao thông cho học sinh, sinh viên không phải là nhiệm vụ riêng lẻ của lực lượng Công an, mà đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Việc chuyển hóa từ "phổ biến kiến thức" sang "đào tạo kỹ năng thực hành" chính là chìa khóa then chốt để xây dựng một thế hệ trẻ lái xe văn minh, an toàn.

Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An và sự đồng lòng từ các nhà trường, những buổi tập huấn kỹ năng lái xe an toàn đang gieo vào lòng thế hệ trẻ Nghệ An ý thức tự giác và sự trân trọng cuộc sống; đó chính là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng những cung đường an toàn, bình yên cho hôm nay và mai sau.