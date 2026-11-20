Lan tỏa câu chuyện về tình đoàn kết Việt Nam - Trung Quốc
Trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, sáng 20/11, tại tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” tại Vân Nam.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lan-toa-cau-chuyen-ve-tinh-doan-ket-viet-nam-trung-quoc-10444347.html