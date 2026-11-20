Lan tỏa câu chuyện về tình đoàn kết Việt Nam-Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các bạn trẻ trở thành những sứ giả lan tỏa mạnh mẽ câu chuyện về tình đoàn kết đồng chí, anh em thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc Việt Nam-Trung Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các bạn trẻ biến những xúc cảm thiêng liêng tại các "địa chỉ đỏ" thành động lực rèn luyện đạo đức, kỷ luật và ý chí vươn lên; trở thành những sứ giả lan tỏa mạnh mẽ câu chuyện về tình đoàn kết đồng chí, anh em thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc tới thanh thiếu niên và Nhân dân hai nước./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/lan-toa-cau-chuyen-ve-tinh-doan-ket-viet-nam-trung-quoc-post1149724.vnp