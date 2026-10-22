Lan tỏa câu chuyện chọn nghề và những người mở đường số nơi bản làng

Chiều 22/10, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026. Cùng với việc khuyến khích người trẻ chủ động lựa chọn nghề nghiệp, những câu chuyện về người đưa công nghệ đến với cộng đồng vùng khó khăn cũng được chú trọng lan tỏa thông qua cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng”.

Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại nhấn mạnh vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng và thích ứng với quá trình chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Theo đó, việc định hướng nghề nghiệp cần gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, đồng thời giúp người trẻ nhận diện năng lực, sở thích và cơ hội phát triển của bản thân.

Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026 tập trung vào 3 nhóm ngành, lĩnh vực: Công nghệ số và sáng tạo số; kỹ thuật, công nghệ và sản xuất xanh, thông minh; dịch vụ hiện đại và chăm sóc con người. Ảnh: Hải Bình

Không chỉ khuyến khích thí sinh thể hiện hiểu biết về nghề nghiệp, cuộc thi còn hướng tới những câu chuyện thực tế từ người học, giáo viên và cán bộ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đáng chú ý, các nội dung về chuyển đổi việc làm ở nông thôn, giảm nghèo đa chiều và tạo sinh kế bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo được kỳ vọng góp phần làm rõ vai trò của học nghề đối với cơ hội việc làm và phát triển kinh tế.

Ông Trần Thanh Đạm, đại diện Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) cho rằng, người trẻ cần giữ vai trò chủ động trong quyết định nghề nghiệp của mình. Gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm đồng hành, cung cấp thông tin và hỗ trợ để các em lựa chọn phù hợp. Đào tạo nghề cũng cần gắn chặt hơn với việc làm thực tế, trong đó doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo để người học có kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Trong khi đó, cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng” hướng sự chú ý tới những cá nhân, mô hình và sáng kiến đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Ảnh: Hải Bình

Các câu chuyện được quan tâm không chỉ dừng ở việc giới thiệu công nghệ, mà cần cho thấy công nghệ đã được ứng dụng như thế nào trong đời sống: hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận giáo dục, quảng bá sản phẩm địa phương, bảo tồn văn hóa và nâng cao kỹ năng an toàn trên môi trường mạng.

Theo ông Phạm Quỳnh, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, những tác phẩm có giá trị cần phản ánh được nhu cầu cụ thể của cộng đồng, quá trình triển khai sáng kiến, những khó khăn gặp phải và kết quả đạt được. Thông tin cần được kiểm chứng; việc sử dụng hình ảnh, câu chuyện của người dân phải tôn trọng quyền lợi và sự đồng thuận của nhân vật, đồng thời ghi nhận vai trò chủ động của chính cộng đồng trong quá trình chuyển đổi số.

Nếu “Chọn nghề, chọn tương lai” khuyến khích người trẻ tìm kiếm hướng đi phù hợp với năng lực và nhu cầu xã hội, thì “Người mở đường số nơi bản làng” góp phần ghi nhận những người đang đưa tri thức và công nghệ vào cuộc sống. Điểm gặp gỡ của hai cuộc thi là cùng hướng tới những thay đổi cụ thể, thiết thực, tạo thêm cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân và cộng đồng.