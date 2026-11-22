Đông đảo người trẻ tham quan triển lãm và tìm hiểu về hành trình cứu hộ gấu. Ảnh: HUY HOÀNG

Mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ, triển lãm là hoạt động trọng tâm của dự án truyền thông phi thương mại “Chuyện Nhà Gấu”, nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt trong giới trẻ.

Mang thông điệp “Vượt đèo Hải Vân, chạm vào câu chuyện của từng dấu vân gấu”, triển lãm gồm 4 khu vực trưng bày và trải nghiệm, giúp người xem khám phá đặc điểm của gấu chó, gấu ngựa cùng hành trình cứu hộ, chăm sóc, phục hồi tại Bạch Mã.

Khu trải nghiệm giúp công chúng tìm hiểu sâu về hành trình cứu hộ, chăm sóc và phục hồi các cá thể gấu tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: HUY HOÀNG

Khu trưng bày giới thiệu đặc điểm của gấu chó, gấu ngựa cùng những câu chuyện về quá trình cứu hộ và chăm sóc gấu.

Khu trải nghiệm giải mật mã mang đến các thử thách theo từng chặng, giúp người tham quan bổ sung kiến thức về gấu, nhận diện những quan niệm sai lệch về việc nuôi nhốt, khai thác gấu và tìm hiểu công tác cứu hộ tại Bạch Mã.

Tại khu trò chơi tương tác, khách tham quan có thể tham gia các trò chơi ngắn nhằm kiểm tra kiến thức và ghi nhớ thông điệp bảo tồn động vật hoang dã.

Triển lãm thu hút đông đảo người trẻ và những người yêu thiên nhiên tham gia, góp phần lan tỏa hành động bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh: HUY HOÀNG

Phan Thị Như Quỳnh, Trưởng nhóm dự án “Chuyện Nhà Gấu”, cho biết dự án được hình thành sau chuyến tìm hiểu thực tế của nhóm sinh viên tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - cơ sở II.

Qua việc quan sát môi trường sống, tìm hiểu hoạt động chăm sóc và lắng nghe chia sẻ từ những người làm công tác cứu hộ, nhóm nhận thấy hành trình của một cá thể gấu không dừng lại ở thời điểm được giải cứu mà còn đòi hỏi quá trình chăm sóc, phục hồi lâu dài.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Bạch Mã, bên cạnh nỗ lực cứu hộ, chăm sóc và phục hồi các cá thể gấu, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Thông qua dự án, sinh viên không chỉ góp phần lan tỏa thông điệp bảo tồn mà còn có cơ hội vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành vào hoạt động truyền thông thực tế, qua đó nâng cao trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin chính xác và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.