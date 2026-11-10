Lan tỏa cách làm 'Dân vận khéo' để hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng tập thể Đảng ủy Liên hiệp nhân kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống siêu thị Co.opmart. (Ảnh: Đảng ủy Liên hiệp cung cấp)

Chính vì vậy mà trong số các đảng viên mới kết nạp trong năm 2026 ở Đảng bộ Liên hiệp, rất nhiều đồng chí là điển hình của việc “khéo” trong công tác dân vận, công tác kinh doanh, công tác chính trị.

Nhắc lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp khẳng định: Dân vận không chỉ là tuyên truyền, vận động, mà còn là hướng dẫn, lắng nghe… để “ý Đảng hợp lòng dân”. Qua phong trào “Dân vận khéo” năm 2026, đã ghi nhận sự hưởng ứng tích cực khi có 124 chi bộ đăng ký 147 công trình, mô hình.

Đến thời điểm xét công nhận, có 99 công trình, mô hình trình bày. Sau quá trình rà soát, đánh giá, Đảng ủy Liên hiệp đã công nhận 78 công trình, mô hình hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí Lưu Thị Kim Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp nhận xét: Các mô hình ngày càng bám sát thực tiễn, từ nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đi siêu thị, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh; tiết kiệm, chống lãng phí; chăm lo người lao động… đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên. Đặc biệt, công trình thi đua “hoàn thành công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ” đã “khéo” huy động toàn lực chạy đua với thời gian để hoàn thành trong tháng 11/2026, được Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khen và yêu cầu nhân rộng ra toàn Đảng bộ.

Chi bộ Co.opmart Tân Thành tổ chức kết nạp đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền. (Ảnh: Đảng ủy Liên hiệp cung cấp)

Ghi nhận việc thực hiện công trình cho thấy, đơn vị đã triển khai một cách khoa học: Ưu tiên 1, hồ sơ cán bộ diện cấp trên và diện Đảng ủy quản lý. Ưu tiên 2, hồ sơ đảng viên thường xuyên sử dụng. Ưu tiên 3, toàn bộ hồ sơ còn lại. Theo đó, Nhóm Chỉnh lý tập trung rà soát, làm sạch, số hóa 259 hồ sơ cán bộ, 1.462 hồ sơ đảng viên. Nhóm Quét vận hành máy quét liên tục, tuân thủ quy tắc định dạng tên tệp, thư mục theo chuẩn căn cước công dân và mã tổ chức đảng.

Còn Nhóm Ký số bảo đảm tài liệu sau khi số hóa được kiểm tra chéo, ký số tổ chức và cập nhật đồng bộ lên dữ liệu 4.0. Cuối cùng, Nhóm Hậu cần bố trí nơi làm việc an toàn, chăm lo chế độ cho toàn lực lượng.

Đồng chí Vũ Anh Khoa được Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” năm 2026. (Ảnh: Đảng ủy Liên hiệp cung cấp)

Đồng chí Vũ Anh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp cho rằng, mỗi tập thể hay cá nhân có vị trí công tác và cách làm khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo. Các mô hình có mục tiêu cụ thể, sản phẩm đầu ra, tiêu chí đánh giá và khả năng kiểm chứng.

Năm 2026, Đảng ủy Liên hiệp đã vinh dự được Thành ủy thành phố khen thưởng 1 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” và được Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng 4 tập thể, 3 cá nhân điển hình khác. Riêng cấp Đảng ủy Liên hiệp cũng tuyên dương 25 tập thể, 54 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”…

Đó là đồng chí Phạm Trung Kiên (Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp, Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op-SCID), người đã có sáng kiến “Cải tiến áp dụng hệ thống điều hòa không khí VRV” nhằm tiết kiệm chi phí, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và nâng cao tính thẩm mỹ cho các công trình có cao độ trần hạn chế. Việc này giúp tiết kiệm khoảng 577 triệu đồng tiền điện mỗi năm.

Ngoài ra, đồng chí Kiên còn có sáng kiến “Tái cấu trúc và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành Head Office (HO) và chuỗi Trung tâm thương mại Sense City”. Giải pháp góp phần chuẩn hóa hạ tầng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm khoảng 26% chi phí vận hành, rút ngắn 2,8 lần thời gian triển khai so với truyền thống.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng (thứ 3 trái sang) thay mặt Liên hiệp nhận danh hiệu “Nhà bán lẻ nội địa của năm-Việt Nam” và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm-Việt Nam” tại Singapore. (Ảnh: Đảng ủy Liên hiệp cung cấp)

Còn đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp đã chỉ đạo thực hiện 200 công trình Co.op Cares chăm lo người lao động và an sinh xã hội; mở Siêu thị nhân ái; thực hiện công trình “Nụ cười của bạn-Hạnh phúc của chúng tôi”; chỉ đạo chương trình “Chuyến xe hạnh phúc-Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết Bính Ngọ năm 2026.

Thấm nhuần tinh thần “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành”, đồng chí Thắng xác định công tác dân vận trong hoạt động bán lẻ không nằm ở lý thuyết, mà phải đo lường được bằng sự gắn kết của nhân viên, sự tin yêu của người tiêu dùng và những giá trị thiết thực cho xã hội; và đã biến tinh thần dân vận thành nguồn năng lượng tích cực, thu hút sự đồng hành của các nhà cung cấp, thúc đẩy tinh thần làm việc của đội ngũ tuyến đầu.

Và cũng không thể không kể về Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp Diệp Hồng Di với các mô hình, công trình: “Ngày lao động cộng sản”, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không gian học tập, sinh hoạt tập thể”, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phi vật thể”.

Theo đồng chí Di, việc triển khai các mô hình “Dân vận khéo” phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất-kinh doanh và yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Vì thế, đồng chí đã chỉ đạo xây dựng mô hình, công trình trực tiếp tại các đơn vị kinh doanh, góp phần đổi mới tuyên truyền, đi sâu vào giáo dục chính trị tư tưởng theo cách mới và đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng.

Con số cụ thể: đã có 132 chi bộ xây dựng 132 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh (phần lớn các siêu thị trên toàn quốc) với những hình ảnh, lời dạy của Bác, những mốc lịch sử gắn với cuộc đời sự nghiệp của Bác, có mã QR code dẫn đường truyền đến các tác phẩm của Bác.

Đồng chí Diệp Hồng Di (thứ 2 từ trái), thay mặt lãnh đạo Liên hiệp, động viên và tặng quà người dân vùng ngập lũ tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Đảng ủy Liên hiệp cung cấp)

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Vũ Anh Khoa, Đảng ủy đã lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc làm tốt công tác dân vận, “khéo” triển khai 9 đề án trọng điểm, gắn với 3 trục mục tiêu xuyên suốt là tăng doanh số-tăng lợi nhuận-kiểm soát và tiết giảm chi phí.

Là nhà bán lẻ hàng đầu của thành phố, có mạng lưới 760 điểm bán toàn quốc, doanh số toàn Liên hiệp 9 tháng năm 2026 ước đạt 22.187 tỷ đồng, đạt 74,5% kế hoạch năm, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Một số khu vực, chuỗi siêu thị đạt tăng trưởng hai con số như: doanh số khu vực miền bắc đạt 1.154 tỷ đồng, tăng 18%; doanh số chuỗi Co.opXtra đạt 1.849 tỷ đồng, tăng 11,6%; doanh số thương mại điện tử đạt 2.308 tỷ, tăng 44%…

“Toàn Đảng bộ có 1.462 đảng viên và năm qua đã công nhận 211 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1.191 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phần lớn các chi bộ có nhiều đồng chí được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” như các chi bộ Co.opmart Hòa Bình, Co.op Xtra Tạ Quang Bửu, Co.op Xtra Long Bình, Co.opmart Vĩnh Lộc B, Co.opmart Nguyễn Kiệm, Co.opmart Nguyễn Đình Chiếu, Co.opmart Hùng Vương… Ở các chi bộ này đều có cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ Liên hiệp đã phát triển 56 đảng viên mới và phần lớn đều xuất phát từ những điển hình “Dân vận khéo” năm 2026”, đồng chí Vũ Anh Khoa thông tin thêm.