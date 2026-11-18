Nhân rộng các mô hình phòng cháy, chữa cháy hiệu quả

Nằm ở địa bàn trung tâm TP Huế, Phú Xuân hiện là địa bàn phường đông dân nhất của thành phố. Theo thống kê, ngoài hệ thống các công trình di tích, Đại Nội thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, phường Phú Xuân còn tập trung hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú và gần 500 nhà ở kết hợp sản xuất, buôn bán.

Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH TP Huế tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn PCCC cho học sinh đến tham quan, trải nghiệm.

Tại các tuyến đường như Nhật Lệ, Phan Đăng Lưu, Huỳnh Thúc Kháng, Mai Thúc Loan, Nguyễn Trãi… thuộc phường Phú Xuân đều tập trung số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà ở kết hợp hộ kinh doanh. Nắm bắt được tình hình địa bàn và nhằm tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư, nhất là các ngõ hẻm sâu có nhiều nhà dân, cơ sở kinh doanh, nhà trọ, Công an phường Phú Xuân tham mưu UBND phường Phú Xuân thành lập mô hình “PCCC các ngõ hẻm sâu mà xe chữa cháy không tiếp cận được”.

Công an phường Phú Xuân cho biết, mô hình PCCC ở ngõ hẻm sâu được triển khai đầu tiên tại địa bàn là ở tuyến đường kiệt 23 và 71 Nhật Lệ; kiệt 58 Phùng Hưng. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, nhận thấy mô hình này hoạt động hiệu quả, huy động được đông đảo người dân tham gia vào mô hình nên đến nay, UBND phường Phú Xuân đã tiếp tục nhân rộng ra nhiều khu dân cư.

Ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân nhấn mạnh: Thời gian qua, cùng với xu thế phát triển đô thị, nhiều khu dân cư có các hẻm sâu khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận. Do đó mô hình này được triển khai tại địa phương sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động phòng cháy, chữa cháy, giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để nâng cao khả năng xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ.

Đặc biệt, mô hình này đã phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khi Công an phường và lực lượng các đơn vị tại địa phương đã tích cực vận động, tuyên truyền người dân ở các tuyến đường kiệt, ngõ hẻm sâu cùng tham gia vào mô hình PCCC.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế cho biết, đến nay mô hình PCCC các ngõ hẻm sâu đã được nhân rộng ra nhiều địa phương ở TP Huế. Điển hình như tại khu vực kiệt đường Sóng Hồng, phường Phú Bài; Kiệt 131, đường Trần Phú, phường Thuận Hóa; đường Động Tiên Công, xã A Lưới 2; đường xóm Đạo, tổ dân phố Bồ Điền, phường Phong Thái; ngõ hẻm sâu thôn Đông Lưu, xã Phú Lộc…

Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Ngoài lan tỏa các mô hình PCCC, thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 TP Huế và Công an TP Huế về tiếp tục xây dựng, phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, trong năm 2026, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng với Công an cấp xã đóng ở địa bàn đã chú trọng xây dựng thêm nhiều mô hình về PCCC. Trong đó tiếp tục duy trì gần 500 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC tại các khu dân.

Mô hình phòng cháy, chữa cháy tại các ngõ, hẻm sâu được nhân rộng ở địa bàn phường Phú Xuân, TP Huế.

Công an TP Huế chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp xã tham mưu UBND các xã, phường tiến hành nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng, xây dựng mới mô hình PCCC tại cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư. Trong năm 2026, lực lượng chức năng đã xây dựng mới 67 mô hình, trong đó có 66 mô hình Điểm chữa cháy công cộng và 1 mô hình PCCC rừng.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế còn tích cực phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức công tác thực tập, diễn tập, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ PCCC tại các đơn vị, trường học, khách sạn, khu dân cư.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đã tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, bệnh viện và các đơn vị như Bệnh viện Mắt Huế; Trường Đại học Nông lâm Huế; Đại học Y Dược Huế; tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Trung tâm thương mại Aeon Mall…

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đã phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức và biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ tại các cơ sở, nơi tập trung đông người để giảm thiểu thiệt hại khi có cháy nổ xảy ra.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tích cực hướng dẫn kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ; cách báo cháy, tổ chức thoát nạn và phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường và các phương tiện chữa cháy thông dụng để sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

Đại tá Phan Thanh Phong, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế cho biết: Trong thời gian tới, ngoài tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình PCCC hiệu quả, lực lượng đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH. Từ đó phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, khả năng xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh, nhà ở kết hợp sản xuất, nhà trọ, chung cư cao tầng. Thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH, duy trì công tác thường trực lực lượng, phương tiện để đảm bảo công tác PCCC, CNCH được triển khai kịp thời, nhanh chóng nhằm hạn chế xảy ra các vụ cháy, nổ, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

BOX: Theo thống kê, trong năm 2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức thực tập 12 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các ngõ hẻm sâu xe chữa cháy không tiếp cận được; phối hợp, hướng dẫn Công an các xã, phường thực tập 30 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn PCCC, khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao. Công an TP Huế đã tham mưu đề xuất tổ chức kiện toàn 317 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” và 68 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”.

Trong năm 2026, lực lượng Công an TP Huế đã tổ chức 498 buổi tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho hơn 78.090 người tham gia; tham mưu, xây dựng, đưa Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH TP Huế đi vào hoạt động, đến nay đã tổ chức 24 buổi tuyên truyền, trải nghiệm tại trung tâm cho hơn người 2.920 lượt người tham gia.