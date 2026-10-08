Lan tỏa các mô hình, giải pháp tạo giá trị mới từ chuyển đổi số

Bộ phận một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: PV

Với chủ đề “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, chuỗi sự kiện năm nay đặt trọng tâm vào một bước chuyển quan trọng: Không chỉ xây dựng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu số, mà phải khai thác hiệu quả những nguồn lực này để tạo ra kết quả cụ thể, đo lường được trong quản trị, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, được tổ chức sáng 9-10. Đây là dịp nhìn lại những kết quả nổi bật của chuyển đổi số quốc gia, đồng thời chia sẻ các bài học kinh nghiệm, mô hình và cách làm sáng tạo, đột phá từ các cơ quan, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Cùng với đó, Triển lãm Chuyển đổi số và Đô thị thông minh với hơn 200 gian hàng sẽ giới thiệu các sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ, tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ.

Nếu triển lãm mang đến những sản phẩm và giải pháp cụ thể, thì Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số quốc gia tập trung vào những vấn đề đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi số, từ chính phủ số và dịch vụ công thế hệ mới, ứng dụng AI trong quản trị, dữ liệu an toàn, tin cậy đến kinh tế số, xã hội số và nâng cao năng lực số quốc gia.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế cùng các doanh nghiệp công nghệ. Đại diện doanh nghiệp và các cơ quan quản lý về dữ liệu dân cư, kinh tế số, xã hội số sẽ cùng trao đổi về mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển nền tảng và phổ cập kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp.

Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội góp phần đưa dịch vụ số đến gần hơn với cộng đồng thông qua hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp. Ảnh: PV

Bên cạnh các hoạt động chính, chuỗi sự kiện còn mở rộng sang những vấn đề mới của nền kinh tế và đô thị số thông qua các diễn đàn chuyên đề diễn ra ngày 8 và 10-10.

Ngày 8-10, Diễn đàn Việt Nam Next & Đô thị thông minh châu Á - Vietnam Next & Smart City Asia Opening Ceremony được khai mạc; đồng thời diễn ra diễn đàn “Công nghệ số và AI trong kiến tạo nền kinh tế sáng tạo - Từ tài nguyên văn hóa đến năng lực cạnh tranh quốc gia”. Ngày 10-10 là Diễn đàn Đô thị thông minh tương lai - The Smart Agent City, với chủ đề “Đô thị thông minh của tương lai: Smart Agent City”.

Các nội dung chuyên đề tập trung vào xu hướng công nghệ mới, khai thác dữ liệu và tài nguyên số, phát triển hệ sinh thái sáng tạo, ứng dụng AI trong quản trị và đô thị; đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng công nghệ.

Qua chuỗi hoạt động, mục tiêu được đặt ra không dừng ở việc giới thiệu công nghệ, mà hướng tới lan tỏa những mô hình, giải pháp hiệu quả và tăng cường kết nối để kiến trúc, nền tảng, dữ liệu thực sự được chuyển hóa thành giá trị trong quản trị, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 10-10 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2022, nhằm nâng cao nhận thức, đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và huy động sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị.