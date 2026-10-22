Lan tỏa các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng dân tộc, tôn giáo

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương nhấn mạnh, Tây Nam Bộ có vị trí chiến lược quan trọng, với đặc điểm đa dạng về dân tộc, tôn giáo, biên giới, biển, đảo và hệ thống giao thông liên vùng. Bên cạnh những thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, địa bàn cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây mất an ninh, trật tự; các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng, diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị, các địa phương xác định xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Công tác tuyên truyền, vận động cần đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, dễ hiểu, dễ thực hiện, kết hợp ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; chú trọng những vấn đề người dân quan tâm như, phòng, chống ma túy, "tín dụng đen", lừa đảo trực tuyến, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu, Công an các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ rà soát, đánh giá thực chất hiệu quả từng mô hình; duy trì, nhân rộng mô hình hoạt động tốt, đồng thời kết thúc các mô hình kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp. Việc biểu dương điển hình cần đi đôi với hướng dẫn, hỗ trợ để các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy vai trò, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, tránh chạy theo số lượng hoặc chỉ tiêu hình thức.

Theo Bộ Công an, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã rà soát, kiện toàn và hợp nhất các mô hình, điển hình tiên tiến, giảm từ 728 mô hình xuống còn 435 mô hình. Việc sắp xếp nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, tập trung nguồn lực vào những mô hình phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong không gian phát triển mới.

Đến nay, có 25 mô hình trên địa bàn Tây Nam Bộ được Bộ Công an ghi nhận, thông báo nhân rộng trên toàn quốc. Các mô hình thu hút sự tham gia của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người theo đạo và đông đảo nhân dân; đồng thời từng bước gắn công tác bảo đảm an ninh, trật tự với hoạt động an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Vĩnh Long, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo tiếp tục được triển khai với nhiều mô hình cụ thể. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang cho biết, toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng 35 mô hình với 1.793 điểm triển khai; trong đó có 32 mô hình gắn với địa bàn dân tộc, tôn giáo, với 1.769 điểm.

Tiêu biểu là mô hình “Phát huy vai trò của bà con dân tộc Khmer trong giữ gìn an ninh, trật tự” tại xã Trà Côn, được triển khai từ tháng 9-2020. Mô hình phát huy vai trò của người có uy tín, các vị trụ trì, sư sãi và Ban quản trị các chùa trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ mô hình ban đầu, hoạt động này được triển khai tại 20 điểm trên địa bàn tỉnh. Qua mô hình, vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người theo đạo ngày càng được phát huy, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang, đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Việc phát huy vai trò của chức sắc, chức việc và người có uy tín góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, củng cố sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu xem phóng sự và nghe 8 tham luận chia sẻ kết quả, kinh nghiệm, khó khăn trong quá trình xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tại các địa phương khu vực Tây Nam Bộ. Ngoài ra, 7 tập thể và 13 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, giai đoạn 2025-2026.