Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày hội Văn hóa công nhân 2026. Ảnh: Hữu Chánh

Tham dự chương trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; cùng lãnh đạo bộ ngành, Thành phố Bắc Ninh và hàng nghìn công nhân, người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu. Ảnh: Hữu Chánh

Phát biểu tại lễ phát động, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, văn hóa có vai trò quan trọng trong việc nâng cao tri thức, bản lĩnh, tay nghề, tác phong và kỷ luật lao động; đồng thời bồi đắp nhân cách, lối sống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của đội ngũ công nhân.

Theo bà Thái Thu Xương, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Trong đó, nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đối với giai cấp công nhân, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần không chỉ là một nội dung trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động mà còn là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Các đại biểu tham dự Ngày hội văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026. Ảnh: PV

Một nền công nghiệp hiện đại không chỉ được tạo nên bởi máy móc, công nghệ và vốn đầu tư mà còn cần những người lao động có tri thức, kỹ năng, kỷ luật, trách nhiệm nghề nghiệp và văn hóa ứng xử. Vì vậy, phát triển văn hóa trong công nhân không đơn thuần là tổ chức các sân chơi văn nghệ, thể thao mà quan trọng hơn là xây dựng môi trường để người lao động được phát triển toàn diện, được sáng tạo, tham gia và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Thực tế, sau mỗi ngày làm việc tại nhà máy, công trường, khu công nghiệp, bên cạnh nhu cầu về việc làm và thu nhập ổn định, công nhân còn có nhu cầu được rèn luyện sức khỏe, đọc sách, giao lưu, sinh hoạt văn hóa và chia sẻ với đồng nghiệp. Đây là những nhu cầu thiết thực cần được quan tâm, đáp ứng thông qua các hoạt động của tổ chức Công đoàn và sự phối hợp của doanh nghiệp.

Thời gian qua, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều chương trình, mô hình chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động như Tháng Công nhân, Tết sum vầy, Giờ thứ 9, Giờ tan ca, Tuần lễ văn hóa thể thao công nhân lao động; các mô hình Không gian văn hóa công nhân, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Góc học tập, sinh hoạt văn hóa công nhân, Khu nhà trọ công nhân văn minh, an toàn.

Các gian hàng tại Ngày hội văn hóa công nhân trong các cấp công đoàn. Ảnh: PV

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, hình thành phong trào tổ chức đồng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao trong hệ thống công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp công đoàn. Theo đó, mỗi công đoàn ngành, địa phương phải tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp ngành, địa phương; mỗi công đoàn cơ sở tổ chức một hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Các hoạt động được triển khai đồng loạt từ ngày 18 - 24/11 hằng năm.

Công nhân lao động tham gia trò chơi tại Ngày hội Văn hóa công nhân. Ảnh: Hữu Chánh

Ngày hội Văn hóa công nhân được định hướng trở thành hoạt động đặc trưng, thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm, qua đó tạo điều kiện để đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ngay tại nơi làm việc và nơi sinh sống.

Để Ngày hội thực sự lan tỏa sâu rộng và đi vào chiều sâu, bà Thái Thu Xương đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đưa hoạt động văn hóa về cơ sở, duy trì và nhân rộng các mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Không gian văn hóa công nhân tại doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, tạo cơ hội để mọi công nhân được tham gia và thụ hưởng.

Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên, người lao động cần chủ động chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn; tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát huy tinh thần tương trợ, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng tập thể lao động vững mạnh và quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Một nội dung được nhấn mạnh là gắn phát triển văn hóa với nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn lao động. Người lao động cần nâng cao nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, ý thức giữ gìn an toàn, vệ sinh lao động; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân cũng chính là chăm lo chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, phát huy năng lực và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.