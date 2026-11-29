Các chiến sĩ tham quan phòng truyền thống tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế. Ảnh: Võ Tiến

Tại cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm xây dựng, củng cố, phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và phòng truyền thống là những không gian sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống của đơn vị. Thông qua hình ảnh, tư liệu được trưng bày tại phòng truyền thống, cán bộ, chiến sĩ có dịp tìm hiểu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng, những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước; từ đó bồi đắp niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với các hoạt động học tập, sinh hoạt và rèn luyện, hệ thống thiết chế văn hóa góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan.

Thượng tá Hồ Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết: Để các thiết chế văn hóa phát huy hiệu quả, chúng tôi chú trọng quản lý, bảo quản và tổ chức các hoạt động phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Cùng với giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, cán bộ, chiến sĩ được khuyến khích đọc sách, báo, tham gia các hoạt động văn hóa; đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn, sử dụng các thiết chế văn hóa. Đây là một trong những cách làm thiết thực để xây dựng nếp sống văn hóa, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cho mỗi quân nhân.

Từ nhận thức ấy, việc xây dựng môi trường văn hóa được thể hiện qua những hoạt động ý nghĩa tại các đơn vị cơ sở. Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, cán bộ, chiến sĩ duy trì nền nếp vệ sinh doanh trại, chăm sóc cây xanh, sắp xếp nơi ăn ở gọn gàng, ngăn nắp; đồng thời tổ chức đọc sách, báo, sinh hoạt văn nghệ, thể dục, thể thao. Những hoạt động ấy góp phần xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, thư giãn và gắn bó hơn trong cuộc sống tập thể.

Với mỗi chiến sĩ, giá trị của môi trường văn hóa còn được thể hiện qua những sinh hoạt hằng ngày và cách ứng xử với đồng đội. Binh nhất Phan Nhật Huy, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt chia sẻ: Các hoạt động đọc sách, văn nghệ, thể thao giúp chúng tôi có thêm kiến thức, thư giãn sau giờ công tác và gần gũi với đồng đội hơn. Qua sinh hoạt, rèn luyện trong tập thể, tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong giữ gìn nền nếp, chấp hành kỷ luật và xây dựng đơn vị.

Để những chuyển biến trong nhận thức trở thành nền nếp tự giác, vai trò của cấp ủy, chỉ huy đơn vị có ý nghĩa quan trọng. Theo Trung tá Hồ Văn Hới, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt: Xây dựng môi trường văn hóa phải được thực hiện thường xuyên, bắt đầu từ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, chỉ huy và ý thức tự giác của mỗi quân nhân. Đơn vị chú trọng phát huy dân chủ, duy trì đoàn kết nội bộ, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội để kịp thời động viên, giải quyết những vấn đề phát sinh. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tích cực rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Không chỉ được bồi đắp trong sinh hoạt, công tác tại đơn vị, phẩm chất tốt đẹp của người lính còn được thể hiện qua sự phối hợp với nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ. Tại Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, xây dựng không gian đọc và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh. Những hoạt động này giúp các em tiếp cận tri thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, đồng thời có thêm kiến thức về quê hương, biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên luôn đồng hành với nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống của người Cơ Tu. Ảnh: Võ Tiến

Thiếu tá Nguyễn Nhật Quang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quảng Nhâm cho biết: Đơn vị phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền pháp luật, lựa chọn những đầu sách phù hợp để giới thiệu đến học sinh, đồng thời xây dựng không gian đọc ngay tại trường, giúp các em có thêm kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành thói quen đọc sách.

Nếu tại Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, tuyên truyền pháp luật cho học sinh thì ở Đồn Biên phòng Hồng Vân, việc xây dựng môi trường văn hóa được thể hiện qua các hoạt động giao lưu với nhân dân. Trong các buổi tuyên truyền pháp luật kết hợp giao lưu văn hóa, văn nghệ, cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng gặp gỡ, chia sẻ, giới thiệu những làn điệu dân ca truyền thống của đồng bào các dân tộc. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ hiểu thêm về phong tục, tập quán địa phương và người dân thêm gắn bó với bộ đội, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Già làng Hồ Minh Sân, thôn Hồng Vân, xã A Lưới 1, thành phố Huế chia sẻ: Qua những buổi tuyên truyền, giao lưu văn hóa, bà con có dịp gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và hiểu hơn về công việc của bộ đội. Những hoạt động như vậy giúp tình cảm quân dân thêm gần gũi, gắn bó. Đồng thời, khuyến khích bà con trân trọng, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Cùng với các hoạt động tại thôn, bản, các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Huế còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới. Thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và sinh hoạt cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân tham gia gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố tình đoàn kết, gắn bó quân dân.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế nhấn mạnh: Bộ đội Biên phòng thành phố Huế thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hai tuyến biên giới đất liền và biển với những đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Vì vậy, xây dựng môi trường văn hóa phải gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm địa bàn của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng xây dựng môi trường để mỗi cán bộ, chiến sĩ được giáo dục, rèn luyện và phát huy tính tự giác trong giữ gìn, thực hành những phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân, từ thực hiện nhiệm vụ đến ứng xử với đồng chí, đồng đội và nhân dân. Những giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" trở thành nền nếp, chuẩn mực trong mỗi cơ quan, đơn vị và được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong quan hệ với nhân dân khu vực biên giới.