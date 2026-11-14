Lan tỏa các giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc với Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026

Buổi họp báo có sự tham dự của quý vị lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Vụ Địa phương 3 thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam; các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cùng đông đảo biên tập viên, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và TP.HCM.

Mở đầu buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Vàng, Tổng Biên tập Báo Văn Văn Hóa, đơn vị tổ chức giải thưởng gửi lời chào mừng, lời cảm ơn chân thành đến quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, TP.HCM cùng các chuyên gia đã hiện diện tham dự chương trình.

Tinh Hoa Việt là giải thưởng Văn hóa - Nghệ thuật quy mô quốc gia được tổ chức với mục tiêu ghi nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Việt Nam

Nhấn mạnh mục tiêu không nằm ngoài chiến lược phát huy sức mạnh quốc gia thông qua việc xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa theo định hướng của Đảng và Nhà nước, Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 hướng đến việc kết nối các giá trị di sản với sáng tạo đương đại, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa; qua đó phát huy nguồn lực văn hóa, chuyển hóa các giá trị tinh thần thành sức mạnh mềm quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Với sự tham gia của Hội đồng Giám khảo có chuyên môn vững vàng, bề dày kinh nghiệm, khách quan trong lựa chọn, ông Nguyễn Ngọc Vàng hy vọng Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026 sẽ tiếp tục đưa ra những đề cử và lựa chọn uy tín, ghi nhận cống hiến của các tập thể, cá nhân trên lĩnh vực văn hóa.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam bày tỏ mong muốn Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026 sẽ tiếp nối thành công của mùa giải trước đó, tôn vinh các tập thể, cá nhân xứng đáng với những đóng góp đặc biệt trên các lĩnh vực, góp phần định vị và phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới.

Việc Ban Tổ chức tiếp tục chọn TP.HCM là địa phương tổ chức sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Hồi mong rằng với sức lan tỏa và những giá trị mà chương trình hướng đến cũng sẽ góp phần thúc đẩy vào sự phát triển của một Thành phố năng động, sáng tạo.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng các thành viên Hội đồng Chuyên môn

Tinh Hoa Việt là giải thưởng Văn hóa - Nghệ thuật quy mô quốc gia do Báo Văn Hóa, cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng ZOA Creative tổ chức, với sự đồng hành của tạp chí Vietnam Travel, hướng đến việc xây dựng một hệ thống giải thưởng mang tính chiến lược trong việc ghi nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Tinh Hoa Việt 2026 gồm 18 giải thưởng chia thành 4 hạng mục chính dựa trên các nhóm lĩnh vực khác nhau. Trong đó, hạng mục Tinh hoa Cống hiến được trao tặng cho cá nhân có đóng góp lâu dài, bền bỉ và có vai trò quan trọng trong sự phát triển của văn hóa đất nước. Năm 2025, hạng mục Tinh hoa Cống hiến vinh danh nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Các đề cử được lựa chọn bởi Hội đồng Giám khảo cùng với sự phối hợp, tham vấn theo từng nhóm hạng mục bởi Hội đồng Chuyên môn gồm các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau và Hội đồng Báo chí quy tụ các nhà báo đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và TP.HCM.

Các đối tượng được vinh danh không chỉ có thành tựu nổi bật trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc mà còn thể hiện khả năng thích ứng, hội nhập, đóng góp tích cực vào dòng chảy nghệ thuật trong nước và quốc tế. Giải thưởng hướng đến việc thúc đẩy nhận thức xã hội về vai trò sống động của văn hóa trong đời sống hiện đại.