Lan tỏa các điển hình trong phong trào 'Dân vận khéo'

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đảng ủy Chính phủ)

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn Đảng bộ Chính phủ có gần 400 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký và công nhận; trong đó 183 mô hình hay, cách làm đang được áp dụng, triển khai hiệu quả. Cùng với đó, 2.561 điển hình “Dân vận khéo” xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được biểu dương, khen thưởng, gồm 110 tập thể và 2.451 cá nhân. Toàn Đảng bộ đã tổ chức 4 cuộc thi, hội thi “Dân vận khéo”.

Những kết quả này được ghi nhận tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm việc xây dựng, đánh giá mô hình, điển hình “Dân vận khéo” do Đảng bộ Chính phủ vừa tổ chức. Thời gian qua, các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Chính phủ đã gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực như cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường đối thoại, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở và chăm lo đời sống người lao động. Phong trào bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội về vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận trong tình hình mới. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã xuất hiện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; tạo sự đồng thuận, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc từ cơ sở.