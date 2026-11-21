Hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư và Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định những định hướng chiến lược quan trọng, khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn cho phát triển đất nước; đồng thời nhấn mạnh Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Các văn bản triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, phát triển văn hóa; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa.

Chuỗi hoạt động lần này nhằm tôn vinh, giới thiệu di sản văn hóa, góp phần đưa văn hóa vào đời sống, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các vùng miền, cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

“Tôi tin tưởng rằng, các hoạt động trưng bày, trình diễn, thực hành, giao lưu và giáo dục di sản sẽ giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, tri thức và sức sáng tạo của các cộng đồng; từ đó bồi đắp tình yêu di sản, ý thức và trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam”, Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ.

Đại biểu trải nghiệm các không gian di sản văn hoá.

Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình diễn ra với nhiều nội dung phong phú, gồm: Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam; trưng bày, giới thiệu các di sản của bảo tàng, ban quản lý di tích; trình diễn, thực hành các loại hình di sản văn hóa phi vật thể như Phở Hà Nội, Phở Nam Định, Bánh cuốn Thanh Trì, Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên, Nghề ướp trà sen Quảng An, Tranh dân gian Đông Hồ, Tò he, Kéo co ngồi, Hội diều làng Bá Dương Nội, Thư pháp, Nghề thêu ren Ninh Hải, Ném còn…

Bên cạnh đó, chương trình tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật; các hoạt động tuyên truyền, giao lưu thông qua chương trình giáo dục di sản; trưng bày chuyên đề về cổ vật tại Bảo tàng Ninh Bình và Bảo tàng ngoài công lập Long Giang. Hai không gian triển lãm chuyên đề cũng được giới thiệu, gồm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Tiếp nối hành trình tri ân” và “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026)”.

Đa dạng hoạt động trải nghiệm về di sản văn hoá tại Ninh Bình trong hai ngày cuối tuần.

Đáng chú ý, hoạt động giáo dục di sản văn hóa với chủ đề “Khám phá di sản - Lan tỏa bản sắc Việt” được triển khai dành cho học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Tràng An (phân hiệu 2). Chương trình do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Ban Tổ chức thực hiện, hướng tới bồi đắp tình yêu, nâng cao ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong kỷ nguyên số.

Chuỗi hoạt động nhằm giới thiệu, lan tỏa các giá trị di sản văn hóa, tôn vinh vai trò của cộng đồng, nghệ nhân và người thực hành di sản; đồng thời tăng cường kết nối di sản với đời sống đương đại, gắn bảo tồn với phát triển. Qua đó, khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quảng bá, giáo dục di sản; thúc đẩy sáng tạo, phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa gắn với du lịch và công nghiệp văn hóa trên cơ sở bảo đảm bản sắc, tính xác thực và giá trị di sản. Đây cũng là dịp mở rộng cơ hội tiếp cận, thụ hưởng văn hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của Nhân dân.