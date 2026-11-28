Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội nghị khoa học quốc tế năm 2026 chủ đề “Du lịch y học cổ truyền nâng cao sức khỏe gắn kết không gian văn hóa Nam Bộ” do Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM tổ chức ngày 27.11 nhằm định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ y học cổ truyền phục vụ du lịch.

TTƯT-BSCKII Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM cho biết, Bệnh viện đang triển khai đồng bộ các đề án trọng điểm. Trong đó, đề án du lịch y học cổ truyền nâng cao sức khỏe gắn kết không gian văn hóa Nam Bộ được xây dựng trên nền tảng cơ sở hiện đại và hệ thống sản xuất dược đạt bộ ba chuẩn quốc tế GMP-WHO, GLP, GSP.

Du khách tham quan không gian y học cổ truyền và văn hóa Nam Bộ tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM

Điểm đặc biệt của mô hình là đưa văn hóa trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm của du khách. Bệnh viện không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ y tế, mà còn là điểm đến để tìm hiểu lịch sử, văn hóa và kho tàng y học của người Việt, bác sĩ Đỗ Tân Khoa cho biết thêm.

Theo đó, mô hình không gian du lịch y học cổ truyền được thiết kế với năm nhóm hoạt động trọng tâm, gồm khám và điều trị chất lượng cao; phục hồi và nâng cao sức khỏe; ẩm thực trị liệu; chuỗi giá trị dược liệu; không gian y học cổ truyền và văn hóa Nam Bộ.

Ngoài ra, Bệnh viện còn xây dựng các không gian văn hóa tái hiện chiều sâu lịch sử và tri thức y học phương Nam, gồm địa danh Nam Kỳ lục tỉnh, danh nhân mở cõi Nam Bộ, những thầy thuốc tiêu biểu của vùng đất phương Nam, bộ sưu tập vị thuốc và cây thuốc Nam Bộ cùng không gian giao thoa văn hóa bản địa.

Theo bác sĩ Đỗ Tân Khoa, với định hướng xây dựng mô hình du lịch y tế vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, vừa góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản Việt Nam; Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM sẽ tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú… và đối tác quốc tế để phát huy tiềm năng, đưa du lịch y học cổ truyền trở thành cầu nối lan tỏa sức khỏe, văn hóa và bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Mô hình trên cũng mở ra hướng tiếp cận mới cho du lịch y tế khi khai thác nét đặc trưng của ẩm thực, văn hóa truyền thống Nam Bộ, vận dụng y học cổ truyền vào chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người bệnh. Đây cũng là cơ hội để văn hóa Nam Bộ không chỉ được gìn giữ qua những câu chuyện lịch sử, mà tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, thông qua những hành trình chăm sóc sức khỏe giàu bản sắc, bác sĩ Đỗ Tân Khoa nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội nghị, GS.TS.BS Trịnh Thị Diệu Thường - Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho biết, quy mô kinh tế chăm sóc sức khỏe toàn cầu năm 2024 đạt 6.800 tỉ USD. Trong đó, thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe đạt 893,9 tỉ USD, dự báo đạt 1.383 tỉ USD vào năm 2029.

GS.TS.BS Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế trình bày tại hội nghị

Với hệ thống 76 bệnh viện y học cổ truyền, hơn 5.000 loài thực vật làm thuốc cùng nhiều phương pháp chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, dưỡng sinh, ngâm và xông thảo dược… Việt Nam có nhiều lợi thế để tham gia thị trường này.

Là nơi tập trung khoảng 40% khách quốc tế đến Việt Nam khám, chữa bệnh, TP.HCM có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch y học cổ truyền kết hợp với khai thác giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất phương Nam.

Theo GS.TS.BS Trịnh Thị Diệu Thường, để du lịch y học cổ truyền phát triển cần bảo đảm bốn điều kiện nền tảng, gồm chuẩn hóa chuyên môn và an toàn người bệnh; nâng cao chất lượng nhân lực; minh bạch thông tin; đo lường, đánh giá hiệu quả bằng dữ liệu và bằng chứng khoa học.

Dịp này, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM