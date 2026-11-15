Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt qua Ngày Việt Nam tại New Zealand

Triển lãm ảnh “Việt Nam - Đất nước, Con người” và “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand”

Sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11).

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như giới thiệu văn hóa, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm các nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, người dân địa phương và bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Mở đầu chương trình là Triển lãm ảnh “Việt Nam - Đất nước, Con người” và “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand” giới thiệu những hình ảnh đặc sắc về phong cảnh thiên nhiên, di sản văn hóa, đời sống và con người Việt Nam, đồng thời phản ánh những bước phát triển của quan hệ giữa hai nước.

Bên cạnh đó, không gian Ẩm thực Việt với sự tham gia của các nhà hàng, quán ăn Việt Nam tại Wellington đã giới thiệu những món ăn phong phú, đa dạng, đậm đà hương vị quê hương, mang đến những trải nghiệm ấn tượng về ẩm thực Việt Nam không chỉ đối với kiều bào mà còn đối với người dân New Zealand và bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn của Ngày Việt Nam tại New Zealand 2026 là chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Hòa Sắc Đêm” hòa trộn giữa sắc truyền thống với nét hiện đại, với các tiết mục văn hóa nghệ thuật truyền thống, xen lẫn với những màn trình diễn nghệ thuật đương đại và giao lưu quốc tế.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Hòa Sắc Đêm”

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang nêu bật ý nghĩa đặc biệt của Ngày Việt Nam tại New Zealand 2026, hòa vào không khí chung của đất nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) năm 2026.

Đồng thời, Đại sứ Phan Minh Giang nhấn mạnh Ngày Việt Nam tại New Zealand 2026 tích cực đóng góp vào việc triển khai Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ cũng khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Sinh viên VSAW và các hội đoàn người Việt tổ chức Ngày Việt Nam tại nhiều địa phương, góp phần gìn giữ, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt với quê hương, đất nước.

Chương trình Ngày Việt Nam tại New Zealand 2026 đã khép lại trong không khí ấm áp, đầy cảm xúc xen lẫn tự hào, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu, khách mời cộng đồng kiều bào, người dân địa phương và bạn bè quốc tế.

Thông qua các hoạt động triển lãm, ẩm thực và nghệ thuật, chương trình góp phần nâng cao gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước.

Qua đó, khẳng định sức sống mãnh liệt, lan tỏa rộng rãi của văn hóa Việt Nam tại New Zealand, đồng thời tăng cường tình cảm hữu nghị và giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước Việt Nam - New Zealand.