Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam tại Seoul

Gian hàng Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan

Lễ hội Văn hóa và Sức khỏe Seoul lần thứ hai vừa diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc với sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao và cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc.

Với chủ đề “Hòa nhập trong đa dạng, kết nối một Seoul”, sự kiện do Trung tâm Hỗ trợ người nước ngoài Seoul tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối giữa người nước ngoài với người dân sở tại, đồng thời hỗ trợ cộng đồng quốc tế hòa nhập với đời sống xã hội tại thủ đô Seoul.

Lễ hội mang đến nhiều hoạt động phong phú, thiết thực từ cung cấp thông tin, tư vấn đời sống dành cho người nước ngoài đến trải nghiệm làm đẹp theo phong cách Hàn Quốc (K-Beauty), kiểm tra thể lực, tư vấn sức khỏe cơ bản, khám phá văn hóa truyền thống Hàn Quốc và tìm hiểu văn hóa các quốc gia khác.

Thông qua những hoạt động tương tác trực tiếp, người tham dự có cơ hội tiếp cận các thông tin hữu ích, khám phá những nét văn hóa khác biệt và tăng cường giao lưu với các cộng đồng.

Nổi bật tại lễ hội, gian hàng Việt Nam do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc trưng bày đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan với không gian mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Hình ảnh tà áo dài duyên dáng, chiếc nón lá thân thuộc cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và mô hình văn hóa dân gian đã tái hiện những nét đẹp gần gũi, giàu truyền thống của Việt Nam giữa lòng Seoul.

Những hình ảnh và sản phẩm truyền thống góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam, giúp khách tham quan hiểu thêm về đất nước, con người và truyền thống dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế tại Seoul.

Với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, việc tham gia lễ hội cũng là dịp để Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vai trò trong kết nối cộng đồng, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Qua những hoạt động quảng bá thiết thực, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, năng động, chủ động hội nhập nhưng luôn trân trọng cội nguồn và gắn bó với văn hóa quê hương được giới thiệu rộng rãi hơn tới bạn bè quốc tế.

Không chỉ là không gian trải nghiệm văn hóa và chăm sóc sức khỏe, Lễ hội Văn hóa và Sức khỏe Seoul còn thể hiện nỗ lực của chính quyền thành phố trong xây dựng môi trường sống cởi mở, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư.

Việc giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Lễ hội cũng góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, đưa văn hóa Việt đến gần hơn với người dân Seoul, mở rộng giao lưu với các cộng đồng quốc tế, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.