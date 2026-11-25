Các đội hào hứng tham gia Hội thi ẩm thực “Tinh hoa nghề bột - Hương sắc Tân Dương”.

Theo đó, Hội thi thu hút 12 đội tham gia, đại diện cho các ấp, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và trường học trên địa bàn xã. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần nhiệt tình và sáng tạo, các đội mang đến nhiều món ăn truyền thống đặc sắc liên quan đến bột gạo, hủ tiếu…

Với nguyên liệu chính là sợi hủ tiếu làm từ bột Tân Dương, các đội thể hiện sự khéo léo, sáng tạo qua những mâm ẩm thực được chế biến, trình bày công phu, kết hợp hài hòa giữa hương vị truyền thống và cách chế biến mới.

Mỗi món ăn không chỉ thể hiện sự sáng tạo, tâm huyết của người thực hiện, mà còn góp phần giới thiệu nét đặc trưng của sản phẩm làng nghề địa phương.

Điểm nhấn của Hội thi chính là việc đưa giá trị làng nghề truyền thống vào một hoạt động văn hóa cộng đồng gần gũi, sinh động. Nghề làm bột không chỉ tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống, mà còn lưu giữ kinh nghiệm lao động, sự cần cù, khéo léo và nét văn hóa đặc trưng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Qua hình ảnh sợi hủ tiếu Tân Dương, những giá trị ấy tiếp tục được tái hiện, lan tỏa và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương trong mỗi người dân.

Kết thúc Hội thi ẩm thực “Tinh hoa nghề bột - Hương sắc Tân Dương”, Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các đội đạt thành tích cao.

Theo đó, Đội ấp Tân Thạnh, Tân Thành đạt giải Nhất; 2 giải Nhì thuộc về các Đội Trường Mầm non Tân Dương và Trạm y tế.

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích; 1 giải Thuyết trình hay và 1 giải Sáng tạo.

Không chỉ là dịp tôn vinh ẩm thực truyền thống, Hội thi còn tạo không gian để các đội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết.

Sự chung sức, đồng lòng của các đội thi tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện tinh thần gắn bó, sẻ chia giữa các tầng lớp Nhân dân. Mỗi đội thi là một sắc màu riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ những giá trị tốt đẹp và mong muốn đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương.

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, Đội thi đến từ ấp Phú Thành, chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật vui và ý nghĩa khi được tham gia Hội thi.

Đây không chỉ là dịp để giao lưu, học hỏi, thể hiện sự khéo léo và sáng tạo trong chế biến các món ăn, mà còn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá đặc sản hủ tiếu truyền thống của quê hương Tân Dương đến với mọi người.

Qua Hội thi, tôi cảm nhận được sự nhiệt tình, đoàn kết và tinh thần sáng tạo của các đội tham gia. Mỗi món ăn đều mang một hương vị riêng, gửi gắm tình yêu ẩm thực và niềm tự hào về sản phẩm quê nhà…”.

Đồng chí Nguyễn Quốc Định, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dương cho biết, việc tổ chức Hội thi nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn xã Tân Dương.

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc; tôn vinh Làng nghề làm bột truyền thống của địa phương thông qua việc sáng tạo, chế biến các món ăn đa dạng từ sợi hủ tiếu làm từ bột Tân Dương; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các ấp và các tổ chức đoàn thể.

Từ những giá trị được khơi dậy qua Hội thi, tinh thần yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống và khát vọng cống hiến tiếp tục được lan tỏa, trở thành động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Tân Dương ngày càng phát triển.

Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới…