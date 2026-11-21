Dự chương trình có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đông đảo du khách.

Các đại biểu dự chương trình.

Tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Festival Tôm Cà Mau thể hiện sự kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; giữa quảng bá sản phẩm đặc trưng với giới thiệu bản sắc, con người và tiềm năng du lịch địa phương; qua đó lan tỏa hình ảnh Cà Mau giàu truyền thống, năng động, nghĩa tình, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ khẳng định: Ở Cà Mau, văn hóa và tôm có mối quan hệ mật thiết. Nghề tôm là một phần của văn hóa sông nước, rừng và biển của dân cư vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Đồng thời, các mô hình tôm - rừng, tôm - lúa và thương hiệu Tôm Cà Mau là kết tinh của tri thức bản địa, là kinh nghiệm lao động và cách người dân đất Mũi sống hài hòa với thiên nhiên qua nhiều thế hệ. Vì vậy, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới” càng có ý nghĩa khi được gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu tham quan mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.

Trước yêu cầu của tình hình mới, để thương hiệu Tôm Cà Mau mang theo bản sắc của vùng đất cực Nam vươn tầm thế giới, đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Cà Mau xác định rõ định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái, lựa chọn các mô hình hiệu quả, cách làm hay để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển và nhân rộng. Tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để giải các bài toán lớn của ngành tôm và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng. Gắn phát triển ngành tôm với phát huy văn hóa, du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, ẩm thực và lễ hội.

Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”.

Chương trình nghệ thuật tái hiện chân thực quá trình hình thành, đời sống sông nước và sự phát triển của Cà Mau; tôn vinh bản sắc địa phương qua câu hò, điệu lý, đờn ca tài tử, cải lương, hình ảnh áo bà ba, khăn rằn, xuồng ba lá, đồng thời khắc họa rõ nét sự giao thoa văn hóa giữa ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Cội nguồn văn hóa Việt Nam được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ và bản sắc sông nước phương Nam bồi đắp trên vùng đất Cà Mau. Cùng với đó, thiên nhiên thuận lợi, con người trên quê hương Cà Mau cần cù lao động tạo nên giá trị của ngành Tôm Cà Mau.

Festival được tổ chức với nhiều hoạt động giới thiệu tiềm năng, thành tựu và định hướng phát triển ngành tôm của tỉnh; quảng bá thương hiệu Tôm Cà Mau ra thị trường quốc tế; thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư vào công nghệ cao, hạ tầng logistics ngành tôm. Sự kiện tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và người nuôi tôm để trao đổi các giải pháp phát triển ngành tôm thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.