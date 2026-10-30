Lan tỏa bản sắc văn hóa qua các câu lạc bộ

Từ những buổi tập luyện tại nhà văn hóa đến các chương trình biểu diễn phục vụ cộng đồng, các câu lạc bộ đang trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn.

Phường Cầu Thia được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã, phường gồm Thanh Lương, Thạch Lương, Phúc Sơn, Hạnh Sơn và Cầu Thia (cũ). Với hơn 87% dân số là người dân tộc thiểu số, địa phương sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của các dân tộc Thái, Mường, Tày, Mông, Dao… Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc.

Những năm qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiều giá trị văn hóa phi vật thể được khôi phục, duy trì và từng bước lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Tiêu biểu là Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật và Thể thao nòng cốt phường Cầu Thia.

Dù mới thành lập tháng 1/2026, câu lạc bộ đã thu hút gần 50 thành viên tham gia. Các thành viên tích cực luyện tập, biểu diễn tại những sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương và khu vực, góp phần đưa nghệ thuật xòe Thái, khắp Thái đến gần hơn với người dân và du khách.

Ông Đào Ngọc Tuân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Cầu Thia cho biết: Dù mới thành lập, câu lạc bộ đã hoạt động sôi nổi, nhiệt tình tham gia biểu diễn tại các sự kiện lớn của tỉnh, khu vực Mường Lò và địa phương. Thời gian tới, phường tiếp tục định hướng, hỗ trợ các câu lạc bộ phát huy tinh thần đoàn kết, chú trọng gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Hiện nay, phường Cầu Thia có 6 câu lạc bộ với hơn 200 hội viên duy trì sinh hoạt, luyện tập và giao lưu. Trong đó, có các câu lạc bộ như Bảo tồn văn hóa dân tộc Thái, Dân ca Thái Bình, Sao Mai, Hoa Ban Trắng… Mỗi câu lạc bộ có cách thức hoạt động riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu gìn giữ những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống, tạo không gian giao lưu và gắn kết cộng đồng.

Vào những buổi chiều, tại các nhà văn hóa tổ dân phố 3, tổ dân phố 5 và Bản Ngoa, những người yêu văn nghệ cùng nhau luyện tập, trao đổi kinh nghiệm, truyền dạy các làn điệu dân ca, động tác múa truyền thống. Qua đó, các giá trị văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn có cơ hội tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Hoạt động của các câu lạc bộ cũng góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa địa phương thông qua những chương trình biểu diễn phục vụ các sự kiện, lễ hội.

Ghi nhận những đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật xòe Thái, vừa qua, tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, phường Cầu Thia có 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Các câu lạc bộ đang góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc trong cộng đồng.

Thời gian tới, phường Cầu Thia tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; thường xuyên tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn nhằm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, tạo nguồn kế cận cho phong trào.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu cơ chế khuyến khích các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, đồng thời động viên nghệ nhân dân gian tích cực tham gia truyền dạy, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Thời gian tới, phường Cầu Thia tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

Từ những buổi sinh hoạt giản dị tại nhà văn hóa đến các chương trình biểu diễn trong lễ hội, các câu lạc bộ đang góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc trong cộng đồng. Từ đó, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.