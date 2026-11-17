Chương trình khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Lâm Đồng – Bản giao hưởng quê hương”.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh nhấn mạnh, nghệ thuật quần chúng bắt nguồn từ đời sống lao động, học tập và sinh hoạt cộng đồng. Mỗi lời ca, điệu múa, tiết mục sân khấu đều chuyển tải tình cảm, suy nghĩ và khát vọng của nhân dân trong quá trình xây dựng quê hương. Vì vậy, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng chính là tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo, biểu diễn, thụ hưởng nghệ thuật, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh phát biểu khai mạc tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026.

Theo bà Linh, trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, những giá trị văn hóa đặc sắc của cao nguyên, đại ngàn, vùng hoa và biển xanh cùng hội tụ, tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng của tỉnh Lâm Đồng. Chủ đề “Lâm Đồng – Bản giao hưởng quê hương” thể hiện tinh thần kết nối, hòa quyện giữa các vùng đất, các cộng đồng dân tộc; qua đó khẳng định sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tiết mục văn nghệ giàu bản sắc chào mừng lễ khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026.

Liên hoan năm nay thu hút 27 đoàn nghệ thuật quần chúng, với hơn 1.000 diễn viên, nghệ nhân không chuyên đến từ các địa phương, lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành và đơn vị trong tỉnh. Các đoàn tham gia tranh tài ở ba loại hình chính gồm ca, múa, kịch, với nhiều hình thức thể hiện như đơn ca, song ca, tốp ca, hát múa, tiểu phẩm, cải lương, ca cổ, ngâm thơ, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ truyền thống.

Tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa đa sắc tộc trên cao nguyên Lâm Đồng.

Nội dung các chương trình tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân. Hình ảnh người công nhân, nông dân, trí thức, những điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và đời sống được thể hiện qua các tiết mục nghệ thuật, góp phần lan tỏa trách nhiệm công dân, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiết mục khai mạc đêm liên hoan hội tụ đa sắc văn hóa các dân tộc cùng chung sống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đáng chú ý, việc khai thác chất liệu văn hóa dân gian, dân ca, dân vũ và nhạc cụ truyền thống của các dân tộc được khuyến khích nhằm làm nổi bật bản sắc văn hóa từng vùng miền. Các tiết mục tự biên, tiểu phẩm, kịch ngắn gắn với thực tiễn cơ sở cũng được chú trọng, tạo điều kiện để những người làm văn nghệ không chuyên phản ánh sinh động đời sống cộng đồng, những chuyển biến trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào thi đua yêu nước.

Thông qua Liên hoan, tỉnh Lâm Đồng hướng đến củng cố, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ từ cơ sở; phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ quần chúng, tạo thêm nguồn lực cho hoạt động văn hóa tại địa phương. Đây cũng là dịp để các đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các diễn viên quần chúng biểu diễn tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, phần trình diễn của ba đoàn nghệ thuật đầu tiên diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách đến xem, cổ vũ. Những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và sắc màu văn hóa đặc trưng, tạo nên không khí giao lưu nghệ thuật giàu bản sắc.

Liên hoan diễn ra từ ngày 16 đến 20/11. Các phần thi tiếp tục được tổ chức từ ngày 17 đến 20/11 tại Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh Lâm Đồng (phường Đông Gia Nghĩa). Lễ bế mạc, trao giải diễn ra tối 20/11 tại Khu Đảo nổi. Những tiết mục xuất sắc sẽ được lựa chọn công diễn phục vụ nhân dân tại một số địa phương trong tỉnh vào ngày 21 và 22/11.