Lan tỏa bản sắc văn hóa Kinh Bắc qua công nghệ

Đưa sắc màu Kinh Bắc lên không gian số

Năm nay là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức trên phạm vi cả nước. Hưởng ứng sự kiện, các tuyến đường, khu vực trung tâm, thiết chế văn hóa, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh rực rỡ cờ, pa-nô, áp phích tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa thông điệp về ngày hội. Hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin về ý nghĩa của sự kiện, chủ trương, chính sách phát triển văn hóa và những giá trị đặc sắc của vùng đất, con người Bắc Ninh. Cùng với các hình thức tuyên truyền quen thuộc, việc mở rộng quảng bá trên môi trường mạng tạo thêm kênh kết nối hiệu quả giữa di sản với công chúng, nhất là giới trẻ.

Kênh truyền thông Go to Bắc Ninh đẩy mạnh quảng bá văn hóa, di sản Kinh Bắc.

Theo định hướng của ngành Văn hóa, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh đăng tải hình ảnh, video, thông tin về ngày hội trên website, fanpage và các nền tảng mạng xã hội; giới thiệu bộ nhận diện chính thức, đồng thời chia sẻ những câu chuyện về di sản, nghệ nhân, làng nghề và hoạt động văn hóa tại cơ sở. Nổi bật là các kênh chuyên quảng bá văn hóa, du lịch như: Go to Bắc Ninh, Du lịch Bắc Ninh… Với cách thể hiện trực quan, sinh động, các kênh này giúp công chúng dễ dàng khám phá nét đặc sắc của từng điểm đến, mỗi di sản, địa phương tiêu biểu.

Đi vào hoạt động hơn một năm nay do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo xây dựng kênh Go to Bắc Ninh kết nối các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube, Instagram giới thiệu di sản, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và con người địa phương qua những hình ảnh, video ngắn, câu chuyện gần gũi thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Giám đốc Công ty cổ phần Sunny Việt Nam, đơn vị vận hành Go to Bắc Ninh cho biết: “Công nghệ là cầu nối đưa di sản đến với công chúng, nhất là người trẻ. Vì vậy, đơn vị chú trọng xây dựng các nội dung giới thiệu sự kiện văn hóa, du lịch, nét đẹp đời sống cộng đồng, góp phần đưa hình ảnh Bắc Ninh lan tỏa rộng rãi trên môi trường số”.

Nhiều địa phương cũng chủ động kể câu chuyện quê hương qua nhịp sống số. Tại xã Yên Định, hình ảnh cán bộ, Nhân dân chỉnh trang nhà văn hóa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trang trí cờ hoa chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được cập nhật thường xuyên trên các trang thông tin. Xã Lục Ngạn chú trọng giới thiệu hoạt động bảo tồn, truyền dạy dân ca soọng cô, sloong hao, hát then - đàn tính cùng những nét văn hóa đặc trưng của vùng cây trái.

Trong khi đó, xã Liên Bão gắn tuyên truyền với việc gìn giữ, phát huy giá trị dân ca quan họ, khuyến khích người dân tham gia sinh hoạt văn nghệ tại cộng đồng. Tại phường Kép, Phòng Văn hóa - Xã hội phường vận động người dân ghi lại, chia sẻ những hình ảnh đẹp, khoảnh khắc giàu bản sắc trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ dịp này để góp phần giới thiệu nét đẹp quê hương. Không gian số vì thế không chỉ là nơi tiếp nhận thông tin mà còn trở thành địa chỉ để cộng đồng cùng gìn giữ, sáng tạo, lan tỏa giá trị văn hóa.

Những điểm đến giàu bản sắc

Các giá trị văn hóa Kinh Bắc còn được lan tỏa qua những trải nghiệm trực tiếp tại khu, điểm du lịch, di tích và cơ sở lưu trú. Từ định hướng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị tăng cường giới thiệu, tổ chức hoạt động giao lưu, thực hành di sản; phối hợp với các câu lạc bộ quan họ, ca trù, hát then - đàn tính, nghệ nhân, nghệ sĩ tổ chức biểu diễn; trưng bày sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương.

Các hoạt động quảng bá, trải nghiệm văn hóa được tổ chức tại Điểm Du lịch sinh thái, văn hóa Bản Meo.

Tại Điểm du lịch sinh thái, văn hóa Bản Meo (xã Nam Dương), văn hóa bản địa được quảng bá bằng nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên và đời sống, sản xuất. Trong ngôi nhà sàn mộc mạc, các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, thổ cẩm, vật dụng sinh hoạt truyền thống được trưng bày, giúp du khách hình dung về đời sống của cộng đồng các dân tộc Sán Dìu, Tày, Nùng, Dao… Sau bữa cơm, bên ấm trà, mọi người cùng hòa mình với tiếng sáo, tiếng khèn, câu hát then - đàn tính, làn điệu dân ca Sán Dìu hay múa sạp.

Hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh đăng tải hình ảnh, video, thông tin về ngày hội trên website, fanpage và các nền tảng mạng xã hội; giới thiệu bộ nhận diện chính thức đồng thời chia sẻ những câu chuyện về di sản, nghệ nhân, làng nghề và hoạt động văn hóa tại cơ sở.

Ông Hoàng Tuấn Luyện, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo cho biết: “Đơn vị chú trọng khai thác những giá trị đặc sắc của địa phương để tạo nên các sản phẩm mang bản sắc riêng đồng thời huy động sự tham gia của các hộ dân trong cung ứng dịch vụ, giới thiệu nông sản, món ăn và sản phẩm truyền thống. Qua đó, vừa góp phần quảng bá văn hóa vừa tạo thêm việc làm, thu nhập, khuyến khích cộng đồng gìn giữ những nét đẹp trong đời sống”.

Tại Điểm du lịch sinh thái Bầu Tiên (xã Kiên Lao) và Hoa Quả Sơn (phường Chũ), việc tham quan vườn cây, thưởng thức trái ngọt và tìm hiểu sản vật địa phương được kết hợp độc đáo. Trong khi đó, người dân bản Mậu (xã Tây Yên Tử), bản Bắc Hoa (xã Tân Sơn) tổ chức các hoạt động tìm hiểu nghề thêu, mặc trang phục truyền thống, tắm lá thuốc, khám phá đời sống cộng đồng người Dao. Dịp này, Bảo tàng Bắc Ninh và Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, Thư viện Bắc Ninh tập trung trưng bày, giới thiệu tranh dân gian, sách, báo, tư liệu về lịch sử, văn hóa, con người địa phương và hoạt động giáo dục truyền thống khoa bảng...

Theo ông Trịnh Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam hướng tới sự tham gia của cộng đồng, để người dân vừa là chủ thể gìn giữ, sáng tạo vừa là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa. Cùng với đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ để mở rộng khả năng quảng bá, các địa phương, đơn vị cần chú trọng đưa di sản vào các hoạt động trải nghiệm, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, làng nghề và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Quan trọng là thời gian tới, những hoạt động, sản phẩm tiếp tục được duy trì, để giá trị văn hóa thực sự hiện diện thường xuyên trong đời sống cộng đồng.