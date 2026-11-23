Đánh thức những trò chơi dân gian

Không cần những sân khấu hoành tráng hay chương trình biểu diễn công phu, sức hấp dẫn của các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam ở nhiều địa phương Phú Thọ đến từ chính những giá trị gần gũi với đời sống làng quê.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Vĩnh Yên (ngoài cùng) đang chỉ đạo để người dân đến trải nghiệm trong không gian văn hóa của phường vui và ý nghĩa.

Mỗi trò chơi dân gian, mỗi tiết mục văn nghệ, mỗi hoạt động trải nghiệm đều mang một sắc thái riêng, gợi nhắc những phong tục, tập quán và nét đẹp văn hóa đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân.

Tại phường Vĩnh Yên, trong khuôn khổ Hội trại "Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển", không gian trại văn hóa tiếp tục diễn ra sôi nổi các hoạt động văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Các câu lạc bộ văn nghệ đến từ các tổ dân phố mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Vĩnh Yên cho biết, các hoạt động tại hội trại đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, giao lưu và tìm hiểu các sản phẩm trưng bày.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Vĩnh Yên năng động, thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời tạo không gian để cộng đồng cùng tham gia, chia sẻ và gắn kết.

Các di sản được tiếp cận theo cách gần gũi, trực quan, tạo cơ hội để các thế hệ, nhất là các em học sinh, hiểu hơn về cội nguồn và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương.

Không chỉ là nơi biểu diễn, hội trại còn trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện bằng những hình thức gần gũi, sinh động.

Từ đó, tinh thần đại đoàn kết được lan tỏa, niềm tự hào về quê hương được bồi đắp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú.

Tam Đảo đưa văn hóa truyền thống vào trải nghiệm du lịch

Nếu ở phường Vĩnh Yên, không khí ngày hội được tạo nên bởi các hoạt động văn nghệ, giao lưu cộng đồng thì tại xã Tam Đảo, văn hóa truyền thống được kết nối trực tiếp với du lịch, tạo nên những trải nghiệm hấp dẫn đối với người dân và du khách.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tam Đảo tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề "Tam Đảo - Miền đất hội tụ văn hóa và du lịch" trong khuôn khổ thực hiện dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã.

Lễ hội gói bánh chưng gù tại chương trình chào mừng ngày văn hóa

Chương trình hướng tới bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Sán Dìu; đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Tam Đảo đến người dân và du khách.

Điểm nhấn của chương trình là những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Sán Dìu. Hình ảnh những chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống cùng những làn điệu Soọng cô do các thành viên Câu lạc bộ Soọng cô xã Tam Đảo thể hiện đã tạo nên một không gian văn hóa giàu bản sắc.

Không chỉ thưởng thức nghệ thuật, người dân và du khách còn được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng gù, múa sạp và giao lưu văn hóa cộng đồng. Chính sự tương tác trực tiếp này giúp khoảng cách giữa chủ thể văn hóa và người thưởng thức được thu hẹp, để văn hóa không chỉ được "xem" mà còn được "sống" trong những trải nghiệm cụ thể.

Chị Nguyễn Lan Phương, du khách đến từ Nghệ An chia sẻ, đến khu du lịch Tam Đảo đúng dịp địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, chị rất hào hứng khi được tham gia hát Soọng cô và trải nghiệm gói bánh chưng gù của đồng bào Sán Dìu.

Theo chị Phương, những trải nghiệm trực tiếp như vậy giúp du khách hiểu hơn về phong tục, đời sống và văn hóa của người dân địa phương, đồng thời tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi.

Khi văn hóa trở thành động lực phát triển

Theo ông Lại Lâm Bình, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tam Đảo, trò chơi dân gian, lễ hội, phong tục tập quán là những tài sản tinh thần quý báu, góp phần tạo nên bản sắc riêng của mỗi vùng đất.

"Bảo tồn văn hóa là gìn giữ cội nguồn; phát huy văn hóa là tạo động lực cho phát triển. Mỗi người dân Tam Đảo chính là một đại sứ văn hóa, cùng chung tay xây dựng quê hương trở thành điểm đến xanh, thân thiện, văn minh và giàu bản sắc", ông Bình nhấn mạnh.

Từ cách tiếp cận này, các hoạt động văn hóa tại Tam Đảo không dừng ở những chương trình biểu diễn nghệ thuật mà hướng tới xây dựng, giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên chính giá trị văn hóa bản địa.

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng cũng được tổ chức, tạo sự kết nối giữa văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế địa phương.

Đây cũng là hướng đi đang được nhiều địa phương quan tâm: đưa văn hóa từ không gian bảo tồn trở lại đời sống, để người dân vừa là chủ thể gìn giữ, vừa là người giới thiệu và hưởng lợi từ những giá trị văn hóa của chính quê hương mình.

Giá trị lớn hơn cả của những ngày hội văn hóa là tạo môi trường để các thế hệ gặp gỡ và trao truyền kinh nghiệm. Người cao tuổi kể chuyện hội làng, hướng dẫn cách chơi những trò chơi dân gian; lớp trung niên tham gia tổ chức, duy trì các hoạt động; thanh thiếu niên được trực tiếp trải nghiệm, khám phá những nét đẹp văn hóa của quê hương.

Nhờ đó, những bài học về truyền thống không còn khô cứng mà được truyền tải bằng những trải nghiệm sinh động, gần gũi. Văn hóa vì thế không chỉ được lưu giữ trong ký ức hay sách vở mà tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Từ phường Vĩnh Yên đến xã Tam Đảo, những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đang cho thấy sức sống của văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Khi người dân trở thành chủ thể của các hoạt động văn hóa, những giá trị được trao truyền tự nhiên giữa các thế hệ; đồng thời mở ra cơ hội để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống.

Đó cũng là cách để những giá trị văn hóa của đất Tổ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát huy, góp phần xây dựng Phú Thọ trở thành vùng đất giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn đối với người dân, du khách.

Ngọc Minh