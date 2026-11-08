Lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc tại Giải Marathon Tianzhong 2026

Được tổ chức từ năm 2012, Giải Marathon Tianzhong đã trở thành một trong những sự kiện thể thao cộng đồng đặc sắc tại Đài Loan (Trung Quốc) thu hút đông đảo vận động viên, tình nguyện viên và người dân tham gia. Với những giá trị cốt lõi “Nhiệt huyết, thân thiện và nhân văn”, giải chạy không chỉ khuyến khích rèn luyện sức khỏe mà còn tạo không gian giao lưu văn hóa, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế địa phương.

Giải Marathon Tianzhong 2026. Ảnh: OVIAT

Năm 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 15 của giải, với chủ đề “Cùng nhau tiến lên”, hướng tới tinh thần đoàn kết, phát triển bền vững và sự chung tay của các cộng đồng dân cư. Sự kiện năm nay thu hút khoảng 17.000 vận động viên đến từ nhiều địa phương và quốc gia, cùng hơn 30.000 người tham gia các hoạt động liên quan và khoảng 9.000 tình nguyện viên hỗ trợ. Các nội dung thi đấu gồm marathon 42km, bán marathon 21km, chạy sức khỏe 9,7km và chạy thiện nguyện 4km.

Điểm nổi bật của Marathon Tianzhong là sự kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa và đời sống cộng đồng. Dọc các cung đường chạy, người dân địa phương tổ chức nhiều hoạt động cổ vũ, giới thiệu sản vật, ẩm thực và nét đẹp truyền thống, tạo nên bầu không khí sôi động, thân thiện, mang đậm bản sắc của vùng đất được mệnh danh là “vựa lúa Đài Loan”. Trong không gian giao lưu đa văn hóa ấy, sự hiện diện của cộng đồng người Việt Nam với những hoạt động mang đậm dấu ấn quê hương đã góp thêm sắc màu cho ngày hội thể thao.

Lan tỏa hương vị Việt Nam qua gian hàng ẩm thực truyền thống

“Trạm Ẩm thực Việt Nam” của Hiệp hội Kiều bào Trí thức Việt tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: OVIAT

Một trong những điểm nhấn của hoạt động cộng đồng người Việt tại sự kiện là “Trạm Ẩm thực Việt Nam”, nơi giới thiệu những món ăn truyền thống gần gũi, mang đậm hương vị quê hương đến với các vận động viên và người dân địa phương.

Không gian trạm được trang trí bằng cờ đỏ sao vàng, hình ảnh hoa sen, nón lá, đèn lồng và những họa tiết mang nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Sự kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và không khí sôi động của giải chạy tạo nên một điểm giao lưu văn hóa giàu bản sắc. Thông qua những món ăn quen thuộc như nem rán, bánh truyền thống và các sản phẩm ẩm thực Việt, trạm giới thiệu đến bạn bè quốc tế sự phong phú, tinh tế của văn hóa ẩm thực dân tộc. Không chỉ mang đến những hương vị đặc trưng, hoạt động còn gửi gắm tinh thần hiếu khách, sự thân thiện và tình cảm chân thành của người Việt Nam. Mỗi món ăn, mỗi hình ảnh trang trí đều góp phần kể câu chuyện về quê hương, về những giá trị văn hóa được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) việc tham gia các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ sự kiện thể thao quốc tế còn mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp để những người con xa quê gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết, đồng thời thể hiện niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Chị Phạm Thị Linh - Chủ tịch Hiệp hội Kiều bào Trí thức Việt tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: OVIAT

Sự hiện diện của Hiệp hội Kiều bào Trí thức Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) trong không gian giới thiệu văn hóa Việt Nam cũng cho thấy tinh thần hướng về quê hương và mong muốn đóng góp vào các hoạt động kết nối cộng đồng, tăng cường giao lưu giữa người Việt Nam với xã hội sở tại.

Chung tay vì cộng đồng và phát triển bền vững

Bên cạnh ý nghĩa thể thao và giao lưu văn hóa, Marathon Tianzhong 2026 còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn kết lợi ích của sự kiện với đời sống người dân địa phương. Theo định hướng của Ban tổ chức, giải chạy chú trọng giảm thiểu rác thải, khuyến khích tái sử dụng tài nguyên, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và từng bước triển khai các biện pháp giảm phát thải carbon. Đồng thời, sự kiện ưu tiên khai thác nguồn cung ứng tại chỗ, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh địa phương và thúc đẩy du lịch thể thao. Một phần nguồn lực cũng được định hướng phục vụ các chương trình phát triển thể thao học đường, khuyến khích trẻ em và gia đình tham gia rèn luyện thể chất. Những giá trị đó tạo nên sự tương đồng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

“Trạm Ẩm thực Việt Nam” của Hiệp hội Kiều bào Trí thức Việt tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: OVIAT

Thông qua việc tham gia tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu ẩm thực và quảng bá văn hóa, cộng đồng người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) không chỉ hòa mình vào đời sống xã hội sở tại mà còn góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và gắn bó giữa các cộng đồng.

Giải Marathon Tianzhong 2026 không chỉ là hành trình chinh phục những cung đường chạy mà còn là hành trình kết nối con người, văn hóa và những giá trị nhân văn.

Từ những hoạt động cộng đồng giản dị nhưng giàu ý nghĩa, kiều bào Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối văn hóa, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, củng cố tình đoàn kết và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.