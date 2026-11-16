Lan tỏa bản sắc và sức sáng tạo nghệ thuật

Những màn trình diễn nghệ thuật trong không gian mở góp phần tạo nên sức hút của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo.

Bắt đầu từ ngày 13/11 và kết thúc vào cuối tháng 11, các hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 cùng lúc diễn ra ở năm cụm không gian: Quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm; chợ Đồng Xuân; các ngôi đình và di tích phố cổ; các nhà hát và Sân khấu cộng đồng, Công viên Thống Nhất. Quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm được xem là nơi có “khu rừng” nghệ thuật với công trình kiến trúc biểu tượng (Pavilion) mang tên Art Hanoi 2026. Công trình được thiết kế theo ý tưởng một “khu rừng” hình học, trong đó các cấu trúc được sắp xếp theo nhịp điệu, tạo nên nhiều lớp không gian liên tiếp. Nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc của 10 tác giả được sắp đặt, bố trí trong mối tương quan với kiến trúc. Độc đáo và lạ mắt, Pavillion Art Hanoi 2026 thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm.

Chủ động đem nghệ thuật đến cộng đồng là điều dễ thấy nhất ở Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026. Phố Tràng Tiền được biến thành sàn diễn thời trang. Với chủ đề “Lụa đào nhuộm dáng”, chương trình có sự tham gia của sinh viên các khoa thiết kế đến từ Trường đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, Trường đại học Mở, Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp... Chuỗi hoạt động “Chuyện đình trong phố” diễn ra tại nhiều di tích trong khu phố cổ nơi các nghệ sĩ, nghệ nhân giới thiệu các tác phẩm trên cơ sở kế thừa, lấy cảm hứng từ những nghề cổ truyền gắn với các ngôi đình, gắn với tổ nghề như: Đình Tú Thị với nghề thêu, đình Phả Trúc Lâm với nghề da giày... Cũng trong những ngày qua, chợ Đồng Xuân khoác diện mạo mới khi diễn ra chuỗi trưng bày, triển lãm nghệ thuật, trình diễn âm nhạc... Cùng với đó, hàng loạt cuộc tọa đàm, workshop được tổ chức. Nguyễn Thùy Linh, sinh viên Trường đại học Ngoại thương cho biết: “Em đi chơi phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm dịp cuối tuần và đã rất ngạc nhiên khi tại đây có rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tổ chức ngoài trời. Các địa điểm triển lãm mở cửa miễn phí. Một số loại hình nghệ thuật mới mẻ cũng thu hút nhiều người tìm hiểu”.

Với khoảng 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và 150 hoạt động, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề Thăng Long Kẻ Nghệ là Lễ hội có quy mô lớn nhất sau năm mùa tổ chức. Dù thuộc nhiều loại hình nghệ thuật, với sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân từ nhiều địa phương, ngành nghề, các câu chuyện được “kể” tại Lễ hội đều khơi gợi về một Hà Nội được hình thành và phát triển từ sự kết nối giữa làng nghề, phố nghề, chợ và những dòng chảy giao thương. Nếu Kẻ Chợ biểu trưng cho sức sống thương mại của đô thị xưa, thì Kẻ Nghệ nhấn mạnh năng lực sáng tạo của những người làm nghề, nơi kỹ năng được nâng lên thành giá trị thẩm mỹ và tri thức được trao truyền qua nhiều thế hệ. Cách tiếp cận ấy mở ra một hướng phát triển mới, không chỉ bảo tồn di sản như những giá trị tĩnh, mà đánh thức tiềm năng sáng tạo ẩn chứa trong di sản, đưa chúng tham gia vào đời sống kinh tế đương đại.

Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Thị Hương Thủy cho biết: “Năm nay, có gần 100 nghệ sĩ quốc tế đến Hà Nội. Họ cùng sáng tác với nghệ sĩ, nghệ nhân và cư dân địa phương, tạo cơ hội trao đổi tri thức, phương pháp và kinh nghiệm thực hành. Sự hiện diện của các tổ chức văn hóa quốc tế, các đại sứ quán và quỹ giao lưu nghệ thuật cũng mở rộng khả năng hợp tác đồng sản xuất, lưu diễn và kết nối Hà Nội với mạng lưới sáng tạo toàn cầu”.

Chuỗi hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo “phủ sóng” trên quy mô rộng lớn, với đông đảo công chúng tham gia đã giúp cộng đồng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của sáng tạo văn hóa đối với phát triển, từ đó, kích thích những sáng tạo mang lại giá trị kinh tế - xã hội thiết thực cho cộng đồng. Đó cũng là điều mà Hà Nội kỳ vọng từ Lễ hội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà khẳng định: “Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo thêm những không gian văn hóa sống động cho người dân và du khách, khơi thông nguồn lực sáng tạo trong xã hội và từng bước nâng cao sức hấp dẫn, bản sắc và năng lực cạnh tranh, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của thành phố tại Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu và hợp tác quốc tế, lan tỏa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam trong khu vực và thế giới”.