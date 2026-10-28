Lan tỏa bản sắc Mông từ tình yêu di sản

Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Mù Cang Chải, Thào Thị Trang sớm nuôi dưỡng tình yêu với tiếng sáo, tiếng khèn và dân ca Mông. Khi về làm dâu tại thôn Suối Giàng, xã Văn Chấn - vùng đất nổi tiếng với những cây chè Shan tuyết cổ thụ, tình yêu văn hóa dân tộc trong cô vẫn vẹn nguyên, trở thành sợi dây kết nối hai vùng đất.

Đầu tháng 10/2026, tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV ở Điện Biên, Trang gây ấn tượng với tiết mục dân ca giao duyên “Lời hẹn ước”. Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của cô góp phần giúp Đoàn Nghệ thuật quần chúng dân tộc Mông tỉnh Lào Cai đoạt giải B. Thành tích này không chỉ ghi dấu tài năng của cô gái trẻ trước 800 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên đến từ 11 tỉnh trên cả nước, mà còn góp phần tôn vinh, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Không chỉ tỏa sáng ở phần thi cá nhân, Thào Thị Trang còn tích cực tham gia các tiết mục múa, trình diễn khèn và trang phục dân tộc, góp phần giúp đoàn Lào Cai đoạt 2 giải A, 5 giải B, 1 giải C, 14 huy chương và 1 bằng khen.

Trang chia sẻ, ngày hội là cơ hội để cô giao lưu, học hỏi và giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc Mông Lào Cai đến cộng đồng. Trải nghiệm này tiếp thêm động lực để cô tiếp tục hành trình gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Không chỉ bước lên các sân khấu lớn để quảng bá sắc màu văn hóa Mông, trở về với cuộc sống thường nhật tại Suối Giàng, Thào Thị Trang lại bắt tay vào hành trình “sống cùng di sản”. Trang không chọn cách cất giữ nét đẹp truyền thống cho riêng mình mà biến nó thành một phần sống động trong đời sống hằng ngày.

Ở Suối Giàng, Trang được biết đến là hướng dẫn viên địa phương đầy duyên dáng và tâm huyết. Bằng sự am hiểu sâu sắc về phong tục, tập quán, Trang tỉ mỉ dẫn dắt du khách khám phá đời sống văn hóa Mông. Đặc biệt, Thào Thị Trang là cô gái đa tài của bản Mông. Không chỉ thành thạo kỹ thuật thổi sáo Mông, những điệu múa truyền thống mềm mại, nhịp nhàng được Trang thể hiện bằng tất cả sự say mê và tinh tế.

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Trang tại thôn Suối Giàng từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc, một không gian giao lưu văn hóa ấm cúng dành cho du khách. Đến đây, du khách được thưởng thức chén trà Shan tuyết đậm đà, nghe Trang thổi sáo, hát dân ca và lắng nghe những câu chuyện về nguồn gốc chiếc khèn, cây sáo, chiếc váy xòe hoa. Bằng sự chân thành và lòng mến khách, gia đình Trang đã đưa văn hóa Mông đến gần hơn với du khách.

Hình ảnh Thào Thị Trang tràn đầy nhiệt huyết chính là hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ trẻ vùng cao hôm nay: tự tin, chủ động và trân trọng giá trị cội nguồn. Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại phát triển nhanh chóng, nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ mai một thì hành trình của Trang góp sức tiếp thêm động lực cho nhiều bạn trẻ khác cùng chung tay giữ gìn bản sắc.

Trang đã chứng minh rằng, văn hóa truyền thống không hề cũ kỹ hay xa rời thực tế. Trái lại, khi được truyền cảm hứng bằng tình yêu chân thành và tinh thần sáng tạo, di sản ấy hoàn toàn có thể trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống kinh tế cho chính người dân địa phương.

Những đóng góp của Thào Thị Trang không chỉ làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng người Mông tại Suối Giàng, mà còn góp phần tô thắm thêm bức tranh văn hóa đa sắc màu của quê hương Lào Cai. Ngọn lửa tâm huyết trong tim cô gái trẻ ấy vẫn đang ngày ngày thắp sáng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên đến thế hệ mai sau, để tiếng sáo, tiếng khèn và những điệu dân ca Mông mãi vang vọng giữa đại ngàn.