Lan tỏa bản sắc, kết nối sức trẻ tại Chào tân sinh viên trường ĐH Kiểm sát với chủ đề Hò hội - Âm vang bản sắc

Hình ảnh văn nghệ mở màn đến từ CLB Nghệ thuật.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm chào đón các tân sinh viên Khoá 14 ngành Luật – Chuyên ngành Kiểm sát, Khoá 3 Ngành Luật, Ngành Luật kinh tế, Khoá 1 Ngành Ngôn ngữ Anh gia nhập mái nhà chung trường ĐH Kiểm sát; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các thế hệ sinh viên, lan tỏa tinh thần đoàn kết, năng động và trách nhiệm của tuổi trẻ Nhà trường.

Hình ảnh tiết mục văn nghệ của CLB Lễ tân.

Chương trình có sự hiện diện của TS. Nguyễn Văn Khoát, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trường Nhà trường cùng các đồng chí Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Bùi Thị Hạnh, Phó Bí thư Đảng uỷ; TS. Hoàng Anh Tuyên cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị; về phía Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có sự góp mặt của anh Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; đại diện các nhà tài trợ chương trình cùng sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và những người quan tâm chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS. Bùi Thị Hạnh – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các tân sinh viên, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với sự tận tuỵ của đội ngũ giảng viên, sự tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước và lịch sử của mái trường gần 60 năm tuổi, các bạn tân sinh viên sẽ nhanh chóng hoà nhập, tôi luyện nên bản lĩnh vững vàng và trí tuệ sắc bén để viết nên những trang thanh xuân rực rỡ nhất.

PGS.TS. Bùi Thị Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Đêm nhạc hội Chào Tân sinh viên.

Chương trình chào tân sinh viên “Hò Hội - Âm vang bản sắc” mang đến các tiết mục được dàn dựng đa dạng, khai thác nhiều chất liệu nghệ thuật, từ dân ca, nhạc cụ truyền thống đến các ca khúc trẻ trung, sôi động. Với sự đầu tư nghiêm túc về nội dung, âm nhạc, trang phục và hình thức thể hiện, các tiết mục đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Hình ảnh tiết mục văn nghệ đến từ các Ban, CLB trong Nhà trường.

Thông qua từng phần trình diễn, sinh viên không chỉ thể hiện năng khiếu nghệ thuật, sự tự tin và sức sáng tạo mà còn truyền tải những thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tinh thần tuổi trẻ và khát vọng cống hiến.

Các tiết mục văn nghệ được thể hiện đa dạng dưới nhiều hình thức.

Chương trình cũng vinh dự nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ quý báu từ các quý đơn vị, doanh nghiệp và các nhà tài trợ. Nhằm ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với những tình cảm, sự hỗ trợ và đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, Ban Tổ chức đã thực hiện hoạt động tri ân, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà tài trợ đã góp phần tạo nên thành công chung của chương trình.

Thầy Trần Sỹ Dương - Trưởng BTC Chương trình trao tặng quà tri ân đến các Nhà tài trợ chương trình.

Đặc biệt, sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ khách mời như ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc, rapper Double2T, ca sĩ Trần Duy Khang (Chillies) cùng các tiết mục đặc sắc như Áo xanh gọi tương lai, À Lôi, Vùng ký ức,… đã khiến sân trường bùng nổ trong không khí cuồng nhiệt, kết nối hàng nghìn trái tim Kiểm sát trong cùng nhịp đập của tuổi trẻ và đam mê.

Hình ảnh các tiết mục đặc sắc đến từ 3 nghệ sĩ khách mời.

“Hò Hội - Âm vang bản sắc” khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi. Những khoảnh khắc giao lưu, những tiết mục nghệ thuật và tiếng cổ vũ của khán giả đã tạo nên một đêm hội giàu cảm xúc, góp phần mở đầu cho hành trình mới của các tân sinh viên tại Trường Đại học Kiểm sát.