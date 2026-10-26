Lan tỏa ánh sáng Phật pháp sâu rộng đến đồng bào dân tộc thiểu số

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương; Thượng tọa Thích Chúc Tiếp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Thuận, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Phân ban Hoằng pháp Đồng bào Dân tộc thiểu số; Thượng tọa Thích Giác Minh, Thượng tọa Thích Nhuận Thân - đồng Phó Thường trực Phân ban; cùng sự tham dự của chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; chư Tăng Ni thành viên Phân ban và đông đảo Phật tử các giới.

Về phía lãnh đạo có ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành tại địa phương.

Thượng tọa Thích Minh Thuận phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Thuận nhấn mạnh hội nghị là dịp để toàn thể Phân ban nhìn nhận khách quan những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2022-2027, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động tại các địa phương vùng sâu, vùng xa; từ đó hoạch định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo tổng kết qua phóng sự tư liệu tại hội nghị cho thấy, dù còn gặp không ít trở ngại về khoảng cách địa lý, điều kiện cơ sở vật chất và nhân sự đặc thù, chư tôn đức trong Phân ban đã nỗ lực đẩy mạnh công tác hoằng pháp, tổ chức các khóa tu học và triển khai sâu rộng các chương trình từ thiện nhân đạo. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Hoằng pháp Trung ương, sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, ánh sáng Phật pháp đã từng bước lan tỏa sâu rộng trong đời sống bà con đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đạo từ chứng minh

Ban đạo từ tại hội nghị, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ tán thán tinh thần dấn thân phụng sự của chư tôn đức Phân ban. Thượng tọa lưu ý trong thời gian tới, công tác hoằng pháp tại vùng đồng bào dân tộc cần tiếp tục đổi mới phương thức tiếp cận sao cho khế lý, khế cơ; trân trọng và hòa hợp với nét đẹp văn hóa, tập quán bản địa. Qua đó, giúp bà con thấu hiểu tinh thần từ bi - trí tuệ của đạo Phật, xây dựng nếp sống an lạc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ghi nhận những đóng góp thiết thực đó, Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ban Hoằng pháp Trung ương đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Phân ban cùng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Phật tử tham dự

Hội nghị khép lại trong tinh thần hòa hợp, hoan hỷ, mở ra chặng đường mới với kỳ vọng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoằng pháp nơi vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.