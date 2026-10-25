Lan tỏa an sinh xã hội và hành động vì môi trường tại địa bàn cơ sở tỉnh Đồng Tháp

Trong 02 ngày 24 và 25/10/2026, Khoa An ninh nội địa, Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Thanh niên và Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Chương trình “An sinh xã hội và hành động vì khí hậu, bảo vệ môi trường” tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động nhằm tiếp tục cụ thể hóa Quy chế và các Kế hoạch phối hợp giữa Khoa An ninh nội địa, Trường Đại học An ninh nhân dân với Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Tháp trong triển khai xây dựng mô hình “An ninh nội địa từ cơ sở - An ninh từ lòng dân”.

“An ninh nội địa từ cơ sở - An ninh từ lòng dân” tỉnh Đồng Tháp đang góp phần đưa công tác bảo đảm an ninh nội địa ngày càng gần dân, sát dân

Ngày 24/10/2026, Khoa An ninh nội địa cùng các đơn vị phối hợp đã tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Ninh và xã Tân Phước 3; đồng thời trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tại xã Bình Ninh.

Đại diện lãnh đạo Khoa An ninh nội địa và các đơn vị phối hợp trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Ninh và xã Tân Phước 3.

Ngày 25/10/2026, tại các xã Gò Công Đông, Mỹ Tịnh An, Tân Phú, Bình Hàng Trung và phường Mỹ Phước Tây, Đoàn công tác của Khoa đã phối hợp cùng lực lượng đoàn viên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh và Nhân dân địa phương ra quân trồng cây xanh, đồng thời trao tặng hệ thống thùng rác công cộng phục vụ vệ sinh môi trường. Những hoạt động tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống cộng đồng, vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đoàn công tác trao tặng thùng rác bảo vệ môi trường nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tổng kinh phí thực hiện chuỗi hoạt động an sinh xã hội và bảo vệ môi trường đợt này do Khoa An ninh nội địa phối hợp với các đơn vị vận động từ nguồn xã hội hóa, thể hiện tinh thần kết nối, huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân nhằm đưa những hoạt động hướng về cộng đồng đi vào thực chất, tạo thêm nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Trước đó, vào tháng 8/2026 và tháng 9/2026, mô hình “An ninh nội địa từ cơ sở - An ninh từ lòng dân” đã được triển khai tại xã Tân Phước 3 và xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, Khoa An ninh nội địa và Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp tổ chức Tọa đàm về công tác bảo đảm an ninh nội địa và tuyên truyền pháp luật; khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp và cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh; đồng thời, trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết tặng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, cùng nhiều phần quà gửi đến các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó, học giỏi.

Chuỗi hoạt động tiếp tục cụ thể hóa phong trào thi đua Ba nhất

Chuỗi hoạt động liên tục, thiết thực và hiệu quả này không chỉ phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái ở địa bàn cơ sở mà còn là minh chứng sinh động cho phương châm hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, tiếp tục cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.