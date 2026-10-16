Sáng 16/10, lãnh đạo UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh H.T.Q. (SN 1991, trú tại phường Thuận An, TP Huế), nghi mất tích tại khu vực cầu Tam Giang.

Lặn tìm người đàn ông nghi mất tích tại cầu Tam Giang. (Ảnh: A.P.)

Trước đó, khoảng 1h cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo về trường hợp nghi mất tích tại khu vực trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác lặn tìm kiếm nạn nhân.

Theo lãnh đạo UBND phường Hóa Châu, bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân tự gây tai nạn, rơi xuống cầu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thiết dựa trên dấu vết tại hiện trường, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai.