Lần thứ 6, VietinBank đăng ký thoái hết 19,3 triệu cổ phiếu Cảng Sài Gòn

Sơ đồ giá cổ phiếu SGP trên TradingView.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG-HOSE) thông báo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu của CTCP Cảng Sài Gòn (mã SGP-UPCoM).

Theo đó, VietinBank tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 19,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,93% vốn tại SGP, từ ngày 28/9 đến ngày 27/10 theo phương thức khớp lệnh.

Trước đó, từ ngày 17/8 đến ngày 15/9, VietinBank cũng đăng ký bán hết hơn 19,3 triệu cổ phiếu SGP, chiếm 8,93% vốn điều lệ nhưng kết thúc thời gian không bán được cổ phiếu. Nguyên nhân do điều kiện thị trường không phù hợp.

Được biết, SGP đã bổ nhiệm lại ông Nguyễn Lê Chơn Tâm (1969) tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 11/9/2026. Ngoài ra, ông Tâm còn đảm nhiệm thêm 2 chức vụ khác là Phó Chủ tịch HĐTV SSIT và Chủ tịch HĐQT Công ty Cảng cửa ngõ Sài Gòn.

Cá nhân ông Tâm đang sở hữu 141.500 cổ phiếu, chiếm 0,065% vốn tại SGP và đại diện cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là 21.629.496 cổ phiếu, chiếm 10,065% tại SGP.

Được biết ngày 29/7/2026, Cảng Sài Gòn cho biết đã nhận được danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày chốt danh sách ngày 27/7/2026).

Theo đó, công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng do công ty không có đủ tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ với số lượng cổ đông là 3.300 cổ đông và tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông không phải là cổ đông lớn: 18.055.108 cổ phiếu - tương ứng tỷ lệ 8,35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trong thời hạn một năm kể từ khi công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng cho đến khi được UBCKNN hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Trước đó vào ngày 22/12/2025, VietinBank thông báo chào bán đấu giá công khai thông thường tại HNX với số lượng 19.616.627 cổ phiếu SGP, chiếm 9,07% với giá khởi điểm 29.208 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên do không có nhà đầu tư nào tham gia khiến phiên đấu giá bị hủy bỏ.

Sau đó, Vietibank tiếp tục đăng ký bán hết 19.616.627 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 19/01 - 13/02/2026. Kết thúc đợt giao dịch này, Vietinabnk chỉ bán được 275.500 cổ phiếu và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 19.341.127 cổ phiếu, chiếm 8,94% do điều kiện thị trường không phù hợp.

Tiếp đến ngày 02/03 - 31/03/2026, Vietinbank đăng ký bán hết 19.341.127 cổ phiếu, nhưng chỉ bán được 26.500 cổ phiếu và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 19.314.627 cổ phiếu, chiếm 8,93%.

Gần đây nhất, Vietinbank tiếp tục đăng ký bán 19.314.627 cổ phiếu, chiếm 8,93% theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 06/07 đến ngày 04/08/2026.