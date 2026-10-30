Lần thứ 2 con gái chủ tịch PNJ bị công ty chứng khoán bán giải chấp

Chứng khoán MB (MBS, HOSE: MBS) vừa phát đi thông báo về việc thực hiện bán giải chấp hơn 2,17 triệu cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Trần Phương Ngọc Giao - con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Giao dịch này dự kiến diễn ra từ ngày 30/10/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận nhằm đảm bảo tỉ lệ ký quỹ theo quy định. Tính theo giá kết phiên mã PNJ ngày 30/10 ở 15.500 đồng/cổ phiếu, giao dịch bán ra có giá trị gần 33,6 tỷ đồng. Đây cũng là mức giá thấp nhất của cổ phiếu này kể từ tháng 4/2017.

Phía công ty chứng khoán lưu ý rằng số lượng cổ phiếu thực tế có thể thay đổi hoặc giao dịch có thể không diễn ra nếu tài khoản được bổ sung tài sản đảm bảo hoặc hoàn tất nghĩa vụ thanh toán trong thời gian này.

Đây không phải lần đầu bà Giao bị công ty chứng khoán bán giải chấp. Cũng trong tháng 10, bà Trần Phương Ngọc giao đã từng bị Công ty Chứng khoán VNDIRECT bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ. Theo thông báo chính thức, toàn bộ số cổ phiếu trên đã được bán trong phiên giao dịch ngày 8/10/2026.

Ngoài ra, các người thân khác trong gia đình bà Dung cũng đã bán ra cổ phiếu PNJ trong thời gian gần đây. Trong đó, hai người con gái khác của bà Dung là Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Hà đã bán ra lần lượt 7 triệu và 18 triệu cổ phiếu PNJ trong tháng 9. Sang tháng 10, ông Cao Ngọc Duy - em trai bà Cao Thị Ngọc Dung tiếp tục bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong hai phiên 1 - 2/10 nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Theo đó, chỉ trong gần 2 tháng, nhóm người nhà Chủ tịch PNJ đã bán và bị giải chấp tổng cộng gần 40 triệu cổ phiếu. Trong đó, 34 triệu cổ phiếu được bán chủ động và 5,11 triệu cổ phiếu bị các công ty chứng khoán bán giải chấp.

Tại ĐHĐCĐ bất thường PNJ vào ngày 21/10 vừa qua, động thái giảm tỉ lệ sở hữu của gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung cũng được cổ đông quan tâm chất vấn. Trả lời câu hỏi trên, bà Dung cho biết việc bán ra cổ phần tại PNJ là nhằm huy động tiền cho Công ty vay để đảm bảo hoạt động.

Đặc biệt, về việc con gái bà Dung bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu, bà cho biết việc này cũng là tình huống nằm ngoài ý muốn.