Lần theo tài khoản Facebook bí ẩn, bắt Trần Thị Thúy An SN 2002

Ngày 17/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết, cơ quan đang tạm giữ hình sự Trần Thị Thúy An (SN 2002, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú khu phố Bình An, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố về tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng An ninh mạng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện tài khoản mạng xã hội có tên “T.P” nghi liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Tr. C. Đ. (SN 2005, quê tỉnh An Giang, ở tại tổ 8C, khu phố Bình An, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) là người sử dụng tài khoản trên. Đ. sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Trấn Biên để làm việc.

Đối tượng Trần Thị Thúy An. Ảnh: CA. ↵

Tại cơ quan Công an, Đ. khai nhận sử dụng tài khoản Facebook có tên “T.P” để tham gia nhóm “Đập đá nam nữ giao lưu kết nối”, nhắn tin với mục đích lừa đảo những người có nhu cầu mua ma túy. Đ. khai chưa bán ma túy cho ai. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy người này dương tính với ma túy đá.

Đ. đồng thời khai đã mua ma túy qua mạng xã hội từ một người sử dụng biệt danh “Th. A.”. Từ thông tin này, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng xác minh, phối hợp bắt giữ Trần Thị Thúy An để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt giữ, Công an thu giữ 6 gói nylon được hàn kín, bên trong chứa ma túy đá, một chiếc kéo kim loại, một cân điện tử tiểu ly và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, làm rõ vai trò của những người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.