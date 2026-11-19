Ngày 19/11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết Tổ công tác số 4 thuộc Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa phát hiện một hài cốt ở thôn Thạch Bích, xã Quế Phước.

Theo đó, tại khu vực Gò Đình, Tổ công tác phát hiện các đoạn xương ống chân, xương hộp sọ và 14 chiếc răng, cùng hai vỏ đạn AK, hai mảnh bom.

Cùng với hài cốt, nhiều di vật cũng được tìm thấy. (Ảnh: Q.S)

Hai nhân chứng thông tin khu vực này từng có trạm xá điều trị thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Khi còn nhỏ, họ từng nhìn thấy khoảng 15 ngôi mộ có bia, xếp theo hình chữ U ở khu vực ven suối.

Cách đây 3 ngày, tại một khu vườn ven sông Thu Bồn thuộc thôn Phước Hội, xã Quế Phước, Tổ công tác phát hiện một hài cốt gồm các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 7 chiếc răng, cùng một vỏ đạn AK, một đồng tiền xu.

Theo lời kể của người dân địa phương, khu vực này từng là nơi an táng một số bộ đội hy sinh trong thời kỳ kháng chiến. Từ những thông tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể và các thôn gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực địa, làm cơ sở để lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm.

Để tiếp tục thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng tiếp tục cung cấp thông tin về nơi bộ đội hy sinh, vị trí an táng ban đầu, sơ đồ mộ hoặc những dấu tích còn lưu lại. Thông tin có thể gửi đến Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường nơi có địa điểm nghi có mộ liệt sĩ để tiếp nhận, xác minh và phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.