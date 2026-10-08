Lần theo dấu vết trên mạng của cơ phó tấn công chuyến bay Flydubai

Cơ phó Hamam al-Hammami, người Oman, bị cáo buộc tìm cách chiếm quyền điều khiển máy bay Flydubai. Ảnh chụp màn hình: NDTV

Theo báo chí Anh ngày 7/10, những bài đăng của al-Hammami vẫn còn trong kho lưu trữ internet, dù tài khoản Twitter (nay là X) đã bị xóa. Từ tháng 11/2021 đến tháng 10/2022, al-Hammami đã đăng hơn 3.000 bài viết, có ngày lên tới hàng chục bài bằng tiếng Arab. Những nội dung này trải từ tranh luận với người dùng khác, lời khuyên về dinh dưỡng và thể hình đến niềm yêu thích với nghề bay, nhưng nhiều lần chuyển sang những phát biểu miệt thị phụ nữ.

Trong các bài đăng, al-Hammami thể hiện cách diễn giải Hồi giáo rất bảo thủ, từng nói mình không nghe nhạc. Người này cũng thường dùng ngôn ngữ của “manosphere”, các cộng đồng trực tuyến phản đối nữ quyền, miệt thị phụ nữ và đề cao vai trò giới mang tính phân biệt. Tuy nhiên, các bài viết công khai chưa cho thấy al-Hammami trở nên cực đoan từ khi nào hoặc điều gì dẫn tới vụ tấn công trên máy bay.

Cơ phó al-Hammami có cha là người Oman, mẹ là người Syria thuộc bộ tộc Shamar. Theo truyền thông quốc tế, al-Hammami từng sống tại UAE khi còn nhỏ, sau đó chuyển đến Syria năm 2011 và sống tại đây bốn năm, trong lúc đất nước này đang chìm trong nội chiến.

Sau đó, al-Hammami học hàng không tại Australia từ năm 2015 đến 2017 nhưng không tốt nghiệp. Giai đoạn 2018-2019, người này tiếp tục theo học 6 tháng tại một trường đào tạo phi công ở New Zealand. Al-Hammami còn học một khóa trực tuyến của một đại học Anh, dù chưa từng tới nước này.

Trong một bài đăng, al-Hammami gọi quãng thời gian ở phương Tây là những năm bản thân gắn bó nhất với tôn giáo, dù việc thực hành tín ngưỡng giảm đi sau khi trở về Trung Đông. Theo các nguồn tin am hiểu cuộc điều tra, khi xem xét lịch sử tìm kiếm riêng tư của al-Hammami, các điều tra viên phát hiện ông từng truy cập nội dung Hồi giáo cực đoan trong thời gian sống tại Australia. Tuy nhiên, chi tiết này chưa giải đáp được quá trình cực đoan hóa của nghi phạm.

Sau khi không hoàn tất chương trình đào tạo phi công ở nước ngoài, al-Hammami trở về Oman làm việc cho hãng hàng không quốc doanh Oman Air. Người này sau đó gọi đây là quyết định đúng đắn nhất của mình. Khoảng năm 2019, al-Hammami còn đầu cơ tiền mã hóa và cho biết đã thua lỗ 120.000, song không nêu đơn vị tiền tệ.

Các bài đăng về hôn nhân và phụ nữ

Đến năm 2022, ở tuổi 25, al-Hammami vẫn sống cùng cha mẹ tại một khu dân cư khá giả ở Muscat, thủ đô Oman. Trên mạng xã hội, người này nhiều lần bày tỏ mong muốn sớm kết hôn và cho biết chưa tính chuyện ra ở riêng khi còn độc thân. Al-Hammami đặt ra nhiều điều kiện với người vợ tương lai: phải là phụ nữ Saudi Arabia từ 18 đến 23 tuổi, sùng đạo, xuất thân từ một bộ tộc, che mặt, không đi làm bên ngoài và sẵn sàng sống ở nước ngoài.

Al-Hammami cho biết đã thử tìm vợ qua một nền tảng mai mối dành cho người Hồi giáo nhưng không thành công. Trong các bài đăng, người này cho rằng phần lớn phụ nữ chỉ quan tâm đến tiền bạc và giỏi giả vờ. Nhiều bài còn dùng lời lẽ xúc phạm tình dục hoặc đề cập bạo lực với phụ nữ. Khi bình luận về trường hợp một phụ nữ muốn ly hôn vì bất đồng liên quan đến việc đăng ảnh lên mạng, al-Hammami cho rằng cô cần bị đánh.

Al-Hammami cũng thường dùng ngôn ngữ của “manosphere” để chế giễu những người đàn ông chiều chuộng phụ nữ và đề cao hình mẫu đàn ông mạnh mẽ. Người này còn tương tác với các tài khoản cổ súy tư tưởng phân biệt giới. Những bài đăng cho thấy quan điểm miệt thị phụ nữ của al-Hammami, song chưa đủ để xác định động cơ vụ tấn công ngày 30/9.

Giới điều tra UAE đang xem xét liệu al-Hammami có hành động một mình hay không. Theo những nguồn được thông báo về vụ việc, các điều tra viên Israel tin rằng người này không có đồng phạm. Nhận định đó chưa xoa dịu chỉ trích tại Israel về những lỗ hổng an ninh mà một số ý kiến cho là có tính hệ thống.

Truyền thông đưa tin Oman Air từng nhận thấy al-Hammami có quan điểm cực đoan và chuyển người này sang công việc văn phòng. Hãng hàng không này chưa có phản hồi chính thức về thông tin trên.