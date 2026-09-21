Lần theo dấu vết kẻ trộm chuyên nghiệp

Hai đối tượng Đặng Bá Cảnh, Nguyễn Văn Thịnh và tang vật vụ án.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng, đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm rà soát, xác minh, truy xét, làm rõ các đối tượng gây án. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, các trinh sát hình sự đã lần theo từng dấu vết, từng nguồn thông tin, từng biểu hiện bất minh để khoanh vùng nghi phạm.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS nhận định các vụ trộm xảy ra trên nhiều địa bàn khác nhau nhưng có nhiều điểm tương đồng về phương thức, thủ đoạn hoạt động. Sau thời gian sàng lọc, xác minh, các trinh sát đã đưa 2 đối tượng gồm Đặng Bá Cảnh (1993, trú xã Nam Phước) và Nguyễn Văn Thịnh (2001, trú xã Duy Nghĩa) nghi vấn vào diện theo dõi đặc biệt.

Hai đối tượng trên đều có “bề dày” tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trong đó, Đặng Bá Cảnh đã có 4 tiền án, còn Nguyễn Văn Thịnh có 2 tiền án cùng về hành vi này. Đáng chú ý, cả hai thường xuyên xuất hiện tại những khu vực xảy ra các vụ mất trộm và có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế. Các đối tượng thường xuyên đi khuya về sớm, di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau, sử dụng các phương tiện có giá trị dù không có nguồn thu nhập rõ ràng.

Nhận định đây có thể là mắt xích quan trọng liên quan đến hàng loạt vụ trộm xảy ra trên địa bàn, Phòng CSHS đã phân công lực lượng tập trung áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều lần vào tù ra tội, Đặng Bá Cảnh và Nguyễn Văn Thịnh hoạt động hết sức tinh vi. Mỗi ngày chúng sử dụng một phương tiện khác nhau, thường xuyên thay đổi đặc điểm nhận dạng, thay đổi lộ trình di chuyển nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Sau khi gây án, các đối tượng còn tìm đến những khu vực nghĩa địa hoặc nơi vắng người để ngủ lại, tránh bị phát hiện và xóa dấu vết phục vụ công tác truy xét.

Sau nhiều tháng tập trung lực lượng đấu tranh, đến ngày 16-9, khi các chứng cứ đã được củng cố đầy đủ, Phòng CSHS phối hợp Công an các xã Nam Phước, Thăng Trường và Thăng An (TP Đà Nẵng) đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ Đặng Bá Cảnh và Nguyễn Văn Thịnh.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu cả hai quanh co, chống đối, tìm cách chối tội và kêu oan. Tuy nhiên, trước hệ thống tài liệu, chứng cứ chặt chẽ được thu thập qua quá trình điều tra, xác minh cùng các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ sắc bén của điều tra viên, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, do không có việc làm và muốn có tiền tiêu xài, Đặng Bá Cảnh và Nguyễn Văn Thịnh đã bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện các vụ trộm cắp tài sản. Chúng chuẩn bị sẵn các công cụ như kìm cộng lực, tua vít rồi lợi dụng đêm khuya (từ 23 giờ đến rạng sáng hôm sau), chạy xe máy qua nhiều khu dân cư ở các xã vùng ven để tìm kiếm nhà dân sơ hở, thực hiện hành vi trộm cắp.

Một trong những vụ trộm điển hình xảy ra vào rạng sáng 15-9, tại nhà chị N.T.T.N (1983, trú xã Thăng Điền, Đà Nẵng). Phát hiện cửa tầng hai không khóa, Thịnh đứng ngoài cảnh giới để Cảnh đột nhập, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị, gồm: lấy 1 lắc tay vàng, 1 đôi bông tai vàng, 2 nhẫn vàng và 2 ĐTDĐ. Tiếp đó, trên đường tẩu thoát, cả hai phát hiện nhà ông N.T.S (trú xã Thăng An) không khóa cửa. Với thủ đoạn tương tự, Đặng Bá Cảnh đột nhập lấy trộm 4 ĐTDÐ, 1 laptop cùng số lượng lớn nữ trang. Toàn bộ tài sản chiếm đoạt được sau đó được mang về cất giấu tại nơi ở của Đặng Bá Cảnh.

Từ kết quả điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định từ đầu tháng 6-2026 đến khi bị bắt giữ, Đặng Bá Cảnh và Nguyễn Văn Thịnh đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ: 2 xe máy, 6 ĐTDÐ, 3 dây chuyền, 2 nhẫn vàng, 5 lắc tay bằng vàng cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đặng Bá Cảnh và Nguyễn Văn Thịnh về hành vi: “Trộm cắp tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi phạm tội liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.