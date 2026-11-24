Theo Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An: Ngày 23/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ đối tượng Vang Văn Đức (sinh năm 1991), trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 14/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về vụ đột nhập nhà dân tại xã Hùng Chân xảy ra ngày 11/11/2026. Kẻ gian đã lấy đi 29 chỉ trang sức bằng vàng, một số trang sức bằng bạc cùng khoảng 100 triệu đồng tiền mặt; tổng thiệt hại ước tính tại thời điểm mất khoảng 470 triệu đồng.

Đối tượng Vang Văn Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Hùng Chân và Công an xã Quỳ Hợp khẩn trương điều tra.

Quá trình truy xét gặp nhiều khó khăn do nghi phạm đội mũ trùm kín mặt, đeo khẩu trang, không để lại dấu vết và di chuyển qua đường đồi núi nhằm né tránh camera an ninh. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định thủ phạm là Vang Văn Đức (SN 1991, trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An). Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tang vật vụ án được đối tượng chôn giấu trong vườn nhà trước khi bị lực lượng công an thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An↵

Đến ngày 15/11/2026, tổ công tác đã bắt giữ thành công Đức khi đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo, TP. Hải Phòng.

Tại cơ quan điều tra, Vang Văn Đức khai nhận đã đột nhập vào nhà bị hại, lấy trộm toàn bộ tài sản trong két sắt rồi mang về chôn giấu trong vườn nhà trước khi bỏ trốn.

Lực lượng chức năng đã kịp thời thu hồi tang vật để trao trả cho người dân. Nhận lại tài sản, gia đình bị hại đã gửi thư cảm ơn tới Công an tỉnh Nghệ An.