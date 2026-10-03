Lần theo dấu vết đường dây xuất, nhập cảnh trái phép xuyên quốc gia

Các đối tượng bị bắt giữ trong giai đoạn 3 của Chuyên án XC726p. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Lần theo những mắt xích ẩn sâu trong nội địa

Tháng 7/2026, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng phát hiện hoạt động tổ chức, môi giới cho người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép qua các chặng, từ Campuchia qua Việt Nam rồi sang Trung Quốc và theo chiều ngược lại; đồng thời bố trí cho một số người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép. Những thông tin ban đầu cho thấy đây không phải hoạt động đưa, đón đơn lẻ mà được tổ chức thành đường dây hoạt động chặt chẽ, kín đáo. Các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc móc nối với nhau, phân chia vai trò, hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về tăng cường đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới, vùng biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị xác lập Chuyên án XC726p. Yêu cầu đặt ra là nhận diện phương thức hoạt động, làm rõ vai trò của từng đối tượng, từng khâu trong đường dây, từ tổ chức, môi giới đến đưa đón, dẫn đường và bố trí nơi lưu trú.

Qua xác minh, lực lượng đánh án từng bước làm rõ phương thức hoạt động của đường dây. Các đối tượng chủ yếu sử dụng mạng xã hội để tiếp nhận thông tin, điều phối việc vận chuyển, dẫn đường, bố trí nơi lưu trú và bàn giao người cho đầu mối tiếp theo. Mỗi đối tượng thường chỉ đảm nhận một công đoạn, không nắm toàn bộ hành trình của những người được đưa qua biên giới. Mức thu lợi bất chính từ 4.000-5.000 USD/người.

Để che giấu hoạt động, các đối tượng sử dụng nhà nghỉ, khách sạn, chung cư, khu nghỉ dưỡng làm nơi tập kết người ở lại trái phép hoặc chờ tiếp tục di chuyển. Mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin được sử dụng để trao đổi giá cả, điều phối phương tiện, thời gian giao nhận. Tại khu vực biên giới, vùng biển, các đối tượng lợi dụng đường mòn, đường tắt, địa hình hiểm trở cùng điều kiện thời tiết, thủy văn để né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Trước phương thức hoạt động phân tán, liên tục thay đổi, nhiều mũi trinh sát được triển khai trên các địa bàn cách xa nhau. Thông tin phát hiện tại một tỉnh phải nhanh chóng được kiểm chứng ở địa phương khác. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì xác minh, sàng lọc từng đầu mối, đối chiếu các chi tiết để kết nối thành chuỗi hoạt động có tổ chức. Quá trình theo dõi, xác minh đã tạo cơ sở để lực lượng đánh án lựa chọn thời điểm phá án và mở rộng truy xét sau mỗi vụ bắt giữ.

Lực lượng phối hợp bắt giữ các đối tượng xuất cảnh trái phép tại km 589+400, tuyến cao tốc Vũng Ánh - Bùng. Ảnh: Hoài Nam

Một vụ bắt giữ, mở thêm một hướng truy xét

Ngày 22/8/2026, trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn qua xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng đánh án bắt giữ Trần Thanh Hiếu (sinh năm 1984, trú tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai) khi đang tổ chức cho 2 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép.

Cùng ngày, một mũi đấu tranh khác được triển khai tại thành phố Hải Phòng. Nguyễn Văn Sản (sinh năm 1989, trú xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) bị bắt khi đang tổ chức cho 5 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép tại một khách sạn. Kết quả xác minh cho thấy, trước đó 1 ngày, Sản đã tiếp nhận nhóm người này tại thành phố Đà Nẵng.

Từ các đầu mối ban đầu, lực lượng đánh án tiếp tục mở rộng truy xét, làm rõ những đối tượng liên quan, địa điểm giao nhận và nơi bố trí người lưu trú. Lời khai, lịch trình di chuyển, phương tiện sử dụng cùng các mối quan hệ của từng đối tượng được tập trung xác minh để làm rõ các công đoạn trong đường dây.

Tại phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh, lực lượng đánh án bắt giữ Bùi Minh Dương (sinh năm 1992, trú tại xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) khi đang tổ chức cho 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Tiếp tục mở rộng đấu tranh, lực lượng đánh án phát hiện 6 người Trung Quốc tại một nhà nghỉ ở Móng Cái. Đồng thời, Vũ Đại Minh (sinh năm 1996, trú tại xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh) và Nguyễn Tiến Phong (sinh năm 1996, trú tại phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh) ra đầu thú về hành vi tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Một hướng truy xét khác được triển khai tại Lào Cai. Lực lượng đánh án phát hiện Lưu Trí Quân (sinh năm 1981, trú tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) tổ chức cho 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua Campuchia vào Việt Nam, sau đó xin cấp đổi thị thực tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai nhằm hợp thức hóa thủ tục xuất, nhập cảnh. Để làm rõ hành vi, lực lượng chức năng tập trung xác minh quá trình di chuyển, phương thức nhập cảnh, địa điểm lưu trú và hồ sơ liên quan đến việc xin cấp đổi thị thực. Kết quả xác minh đã làm rõ thủ đoạn lợi dụng thủ tục xuất, nhập cảnh để che giấu hành trình nhập cảnh trái phép trước đó.

Hai đối tượng Lê Phúc và Trương Quang Hào bị bắt giữ về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Ảnh: Hoài Nam

Tiếp tục đấu tranh chuyên án, cuối tháng 9/2026, phạm vi truy xét được mở rộng tại tỉnh Quảng Trị và Khánh Hòa. Lực lượng đánh án bắt giữ Lê Phúc (sinh năm 1993, trú tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) và Trương Quang Hào (sinh năm 1991, trú tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về hành vi tổ chức cho 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua Campuchia vào Việt Nam.

Từ kết quả đấu tranh, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vai trò của Lê Thị Phương Tâm (sinh năm 1982, trú tại xã Đồng Tâm, thành phố Hồ Chí Minh), người đưa nhóm này từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để bàn giao.

Qua 3 giai đoạn đấu tranh, Chuyên án XC726p do Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố đã bắt giữ 8 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc có hành vi tổ chức cho 22 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép; thu giữ 6 xe ô tô và 18 điện thoại di động. Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành hoạt động điều tra ban đầu, khởi tố các vụ án và bàn giao cơ quan điều tra theo thẩm quyền.

Tham gia đấu tranh chuyên án có 11 đơn vị trong Bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan liên quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có lúc cán bộ, chiến sĩ phải di lý đối tượng trên quãng đường lên tới 1.300km. Việc quản lý đối tượng, tang vật, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức bàn giao trên nhiều địa bàn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, chính xác giữa các lực lượng.

Thành công của Chuyên án XC726p tiếp tục cho thấy vai trò của lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng trong chủ động phát hiện, nhận diện phương thức, thủ đoạn và tổ chức đấu tranh với tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép. Kết quả chuyên án góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đường dây lợi dụng lãnh thổ Việt Nam làm địa bàn trung chuyển, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.