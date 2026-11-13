Lần theo dấu tích chiến trường, tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Ngày 13/11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 vừa tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại các xã Ái Tử, Vĩnh Linh và Triệu Phong trong một tháng triển khai nhiệm vụ. Các hài cốt đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị khảo sát, tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ.

Từ những dấu tích chiến trường còn sót lại như tăng, võng dù, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7mm, cúc áo, nắp bình tông..., cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã lần tìm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ trong thời gian từ ngày 13/10 - 13/11.

Đây là kết quả trong quá trình hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.

Theo đơn vị, từ ngày 13 - 30/10, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 7 hài cốt tại xã Ái Tử và 1 hài cốt tại xã Vĩnh Linh.

Tiếp đó, từ ngày 2 - 13/11, tại xã Triệu Phong, đơn vị tiếp tục tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực các giao thông hào và hầm cá nhân bị bom đánh sập.

Các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Trong quá trình tìm kiếm, nhiều di vật gắn với người lính thời chiến cũng được phát hiện, gồm tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7mm và nắp bình tông.

Những di vật được tìm thấy cùng hài cốt là cơ sở quan trọng giúp lực lượng chức năng thu thập thêm thông tin, phục vụ công tác xác minh.

Lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ Cùng với việc quy tập, cả 14 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tìm kiếm thông tin, xác định danh tính những người đã hy sinh. Sau khi đưa về đơn vị, các hài cốt được tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, trang nghiêm theo quy định. Để có được kết quả trên, cán bộ, nhân viên đội tìm kiếm đã bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát. Từ những nguồn tin do người dân cung cấp kết hợp với dấu tích còn lại trên chiến trường, lực lượng tìm kiếm từng bước khoanh vùng các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương mở rộng địa bàn khảo sát, tìm kiếm. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là thêm một người lính được đưa về nơi an nghỉ mà còn mở ra cơ hội xác định danh tính, đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi và gia đình sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.