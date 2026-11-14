Lân - sư - rồng: Môn thể thao giàu bản sắc

Đoàn Rồng diễu hành tại lễ hội đền Đồng Cổ (xã Quý Lộc).

Trong tâm thức người Việt, lân, sư, rồng là những linh vật tượng trưng cho may mắn, bình an và thịnh vượng. Nếu rồng tượng trưng cho quyền uy, sức mạnh và khát vọng mưa thuận gió hòa thì lân và sư lại là hiện thân của sự tốt lành, xua đuổi tà khí, mang lại phúc đức và thịnh vượng. Sức hấp dẫn của lân - sư - rồng còn nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa võ thuật cổ truyền và nghệ thuật múa dân gian. Người biểu diễn không chỉ cần có sức khỏe, sự dẻo dai mà còn phải có kỹ thuật, khả năng giữ thăng bằng và tinh thần phối hợp tập thể.

Những năm gần đây, lân - sư - rồng có thêm nhiều điều kiện để phát triển, tranh tài như một môn thể thao. Bộ môn được đưa vào chương trình thi đấu tại một số kỳ Đại hội Thể thao trong nhà châu Á, đồng thời góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 và năm 2026. Các liên đoàn ở nhiều địa phương lần lượt ra đời, từng bước hình thành hệ thống quản lý chuyên nghiệp.

Tại Thanh Hóa, tình yêu với lân - sư - rồng đang được nuôi dưỡng qua hoạt động của các câu lạc bộ (CLB), nơi những người có chung đam mê gặp gỡ, tập luyện và trao truyền những kỹ năng cho thế hệ trẻ.

CLB lân - sư - rồng Duy Anh Đường (xã Yên Ninh), được thành lập năm 2018. Không chỉ tổ chức biểu diễn, CLB còn đào tạo miễn phí cho các bạn trẻ để lan tỏa đam mê với bộ môn này. Hằng năm, CLB tham gia biểu diễn tại lễ hội đền thờ Lê Hoàn (xã Xuân Lập), lễ hội đền Đồng Cổ (xã Quý Lộc) và nhiều sự kiện văn hóa, thể thao trong tỉnh. Mỗi lần xuất hiện, tiếng trống hội cùng những màn trình diễn sôi động không chỉ góp phần làm phong phú không khí lễ hội mà còn đưa nét đẹp của bộ môn đến gần hơn với công chúng.

Anh Lê Văn Duy, chủ nhiệm CLB, cho biết: “CLB hiện có gần 20 thành viên. Dù mỗi người đều có công việc, học tập riêng, song tất cả đều dành tình yêu đặc biệt cho lân- sư - rồng. Điều tôi tâm đắc nhất không chỉ là những màn trình diễn được khán giả đón nhận, mà còn là việc ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm đến, học hỏi và tiếp nối niềm đam mê với môn nghệ thuật truyền thống này”.

“Tham gia tập luyện và biểu diễn lân - sư - rồng giúp em rèn luyện sức khỏe, phát triển tư duy sáng tạo và trở nên tự tin hơn trong học tập cũng như cuộc sống”, em Trịnh Minh Thạch (xã Yên Trường) chia sẻ.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tỉnh Thanh Hóa Phan Quang Hoàng, hiện toàn tỉnh có khoảng 10 CLB lân - sư - rồng hoạt động hiệu quả. Các CLB không chỉ chú trọng truyền dạy kỹ năng cho thế hệ trẻ mà còn tích cực biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, Trung thu, các lễ hội truyền thống và sự kiện văn hóa, du lịch ở địa phương. Nhờ đó, bộ môn này vừa duy trì được sức sống trong đời sống cộng đồng, vừa mở rộng không gian phát triển, kết nối giá trị văn hóa với hoạt động thể thao.

Từ những sân tập giản dị đến không gian rộn ràng của các lễ hội hay các màn tranh tài ở đấu trường thể thao, lân- sư - rồng đang được tiếp nối bằng niềm đam mê của nhiều thế hệ. Khi những màn trình diễn bùng nổ khép lại, dư âm vẫn còn đọng lại trong mỗi người xem, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng những giá trị truyền thống sẽ luôn có sức sống khi được gìn giữ, trao truyền và làm mới trong nhịp sống hôm nay.