Làn sóng xe Trung Quốc tại Việt Nam: Lệch pha giữa ra mắt và tiêu thụ

Công thức của xe Trung Quốc

Làn sóng sản phẩm mới cuồn cuộn đổ về không đồng nghĩa với doanh số tương ứng, hé lộ những điểm nghẽn căn bản vẫn tồn tại của thị trường về định kiến thương hiệu, hạ tầng hỗ trợ và chiến lược tiếp cận thị trường chưa thực sự chạm tới nhu cầu cốt lõi của người tiêu dùng Việt.

Làn sóng xe Trung Quốc đang tràn vào thị trường Việt mạnh mẽ.

Tại Trung Quốc, chỉ trong nửa đầu năm 2026 đã có hàng trăm mẫu xe mới và phiên bản nâng cấp được tung ra, đẩy các nhà sản xuất vào một trận chiến giá cả khốc liệt. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu sang Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến tiềm năng nhất với tốc độ tăng trưởng quy mô tiệm cận mốc 600.000 xe/năm, đã trở thành mệnh lệnh chiến lược.

Hàng loạt tên tuổi từ BYD, Geely, Lynk & Co, Zeekr, Omoda, Jaecoo, GAC, Haval cho đến DFSK đã liên tục tổ chức các sự kiện trình làng sản phẩm với phổ phân khúc trải rộng từ xe chạy điện hoàn toàn (BEV), xe lai sạc điện (PHEV) cho đến xe hybrid và xe xăng truyền thống. Sự hiện diện áp đảo về số lượng mẫu mã cho thấy quyết tâm "phủ đầu" và đo lường phản ứng của khách hàng Việt trong thời gian ngắn nhất.

Chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2026, xe Trung Quốc xuất hiện ở hầu hết các phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ hạng A, B-SUV cho đến các dòng xe điện hóa MPV sang trọng và C-SUV hybrid. Chiến lược phủ kín mọi ngóc ngách phân khúc bằng tần suất ra mắt dày đặc là công thức kinh điển từng giúp các tập đoàn ô tô Trung Quốc gặt hái thành công tại một số thị trường Đông Nam Á như Thái Lan hay Malaysia.

Tổng hợp dữ liệu chi tiết từ nhiều nguồn về lượng xe mới đăng ký lần đầu và đăng ký lại trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy tổng doanh số bán xe của các thương hiệu Trung Quốc tại Việt Nam chỉ đạt khoảng gần 10.000 xe, tăng trưởng khoảng hơn 20% so với con số gần 8.000 xe của nửa đầu năm 2025.

Mặc dù con số tăng trưởng tuyệt đối về lượng xe tiêu thụ có vẻ khả quan, nhưng xét trong mối tương quan với bức tranh toàn cảnh của thị trường ô tô Việt Nam – ghi nhận kỷ lục 291.000 doanh xe trong nửa đầu năm 2026 với mức tăng bứt phá 31,1% – nhóm xe Trung Quốc lại đang tỏ ra hụt hơi về tốc độ mở rộng quy mô.

Nhóm xe Trung Quốc đang phủ kín mọi phân khúc.

Việc đưa hàng chục mẫu xe mới về showroom trong vòng 9 tháng qua rõ ràng chưa thể giúp các nhà sản xuất Trung Quốc nới rộng bánh xe thị phần tại Việt Nam, nơi các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và thương hiệu xe điện quốc dân VinFast vẫn đang nắm giữ vị thế áp đảo.

Sự lệch pha giữa tần suất ra mắt xe và sức hấp thụ thị trường bắt nguồn từ ba nút thắt cấu trúc cốt lõi mà các hãng xe Trung Quốc chưa thể tháo gỡ tại Việt Nam.

Thứ nhất là bài toán định vị tài sản và giá trị bán lại. Tại thị trường Việt Nam, ô tô vẫn được số đông người dân coi là một tài sản tích lũy quan trọng thay vì đơn thuần là phương tiện đi lại. Người tiêu dùng có mức độ nhạy cảm rất cao với độ bền cơ khí dài hạn, tính sẵn có của phụ tùng và đặc biệt là khả năng giữ giá khi bán lại sau 3 đến 5 năm sử dụng. Dù các hãng xe Trung Quốc ngày càng trang bị hàm lượng công nghệ phong phú, thiết kế bắt mắt và dải tính năng vượt trội trong tầm giá, tâm lý lo ngại về tuổi thọ linh kiện và rủi ro mất giá sâu vẫn khiến phần lớn khách hàng quyết định đứng ngoài cuộc.

Thứ hai là điểm nghẽn về hạ tầng trạm sạc đối với các dòng xe năng lượng mới (NEV). Phần lớn các mẫu xe Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam năm 2026 tập trung ở phân khúc xe điện thuần (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV). Tuy nhiên, ngoại trừ các nỗ lực tự phát triển trạm sạc quy mô nhỏ hoặc hợp tác với các đơn vị hạ tầng bên thứ ba, mạng lưới sạc cho xe Trung Quốc vẫn còn khiêm tốn. Sự đối lập thể hiện rõ khi đặt cạnh hệ sinh thái V-Green của VinFast với hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh thành. Việc phụ thuộc chủ yếu vào sạc tại nhà khiến tính tiện dụng của xe điện Trung Quốc bị hạn chế nghiêm trọng khi di chuyển đường dài, vô hình trung thu hẹp tệp khách hàng tiềm năng chỉ còn nhóm người mua xe thứ hai hoặc thứ ba trong gia đình.

Thứ ba là sự thiếu ổn định trong chiến lược phân phối và chính sách giá. Việc một số thương hiệu liên tục điều chỉnh giá niêm yết, tung ra các đợt giảm giá xả hàng tồn lên tới hàng trăm triệu đồng chỉ sau vài tháng ra mắt đã vô tình gây tổn thương niềm tin của những khách hàng tiên phong. Bên cạnh đó, mạng lưới đại lý 3S và trung tâm dịch vụ hậu mãi của nhiều hãng xe Trung Quốc còn mỏng, tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, khiến người tiêu dùng ở các tỉnh thành lo ngại về chi phí và thời gian bảo dưỡng, sửa chữa.

Bài toán "lệch pha"

Tình hình thị trường tính đến tháng 9/2026 cho thấy thời kỳ cạnh tranh bằng số lượng mẫu xe và chiêu thức truyền thông gây chú ý của các hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam đã kết thúc. Sự đào thải tự nhiên đang diễn ra rõ nét khi các thương hiệu không có tiềm lực tài chính bền vững hoặc thiếu cam kết dài hạn bắt đầu đối mặt với áp lực tồn kho và chi phí duy trì hệ thống khổng lồ.

Mảng điện khí hoá được nhiều hãng xe Trung Quốc khai thác.

Để giải quyết bài toán lệch pha và nâng tỷ lệ hấp thụ của thị trường, các tập đoàn ô tô Trung Quốc bắt buộc phải thay đổi tư duy tiếp cận thị trường Việt Nam. Thay vì liên tục đưa xe mới về thăm dò nhu cầu, các hãng cần tập trung dòng vốn vào việc "cắm rễ" hạ tầng nội địa. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động hợp tác phát triển mạng lưới trạm sạc dùng chung, minh bạch hóa giá phụ tùng thay thế, mở rộng hệ thống đại lý chuẩn 3S về các vùng nông thôn và tỉnh lẻ.

Bên cạnh đó, vấn đề hệ thống đại lý cũng như dịch vụ hậu mãi đang gián tiếp tác động tới niềm tin của thị trường. Việc đưa một mẫu xe mới về Việt Nam có thể hoàn tất trong vài tháng, nhưng để xây dựng một mạng lưới đại lý chuẩn 3S/4S phủ sóng toàn quốc, đảm bảo nguồn cung phụ tùng sẵn có và đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề lại đòi hỏi dòng vốn đầu tư dài hạn cùng sự cam kết kiên trì. Thực tế cho thấy không ít thương hiệu Trung Quốc từng đổ bộ rầm rộ rồi âm thầm rút lui hoặc thay đổi nhà phân phối, khiến khách hàng mua xe trước đó rơi vào cảnh lo ngại về dịch vụ về sau. Thêm vào đó, áp lực doanh số yếu kém khiến nhiều đại lý buộc phải tung ra các đợt giảm giá xả hàng lên tới hàng trăm triệu đồng chỉ vài tháng sau khi ra mắt. Hành động này dù kích cầu ngắn hạn nhưng lại vô tình tác động tới giá trị giữ giá của chiếc xe, tạo ra hiệu ứng ngược làm gia tăng sự hoài nghi của những người mua tiếp theo.

Trong bức tranh cạnh tranh tổng thể, làn sóng xe Trung Quốc cũng đang vấp phải sự đáp trả quyết liệt từ các thế lực hiện hữu.

Thương hiệu nội địa VinFast tiếp tục thống trị phân khúc xe điện nhờ hệ sinh thái trọn gói từ sản phẩm, trạm sạc, chính sách tài chính cho đến hệ thống dịch vụ hậu mãi. Ở phân khúc xe động cơ đốt trong và xe Hybrid, các ông lớn Nhật Bản và Hàn Quốc như Toyota, Hyundai, Kia, Mitsubishi hay Ford vẫn giữ vững thị phần nhờ việc lắp ráp trong nước, liên tục điều chỉnh giá bán linh hoạt và nâng cấp trang bị để tiệm cận với xe Trung Quốc. Cuộc đua giảm giá từ các thương hiệu lâu năm đã thu hẹp đáng kể khoảng cách về giá, tước đi "vũ khí" cạnh tranh sắc bén nhất mà các hãng xe Trung Quốc từng nắm giữ.

Trước những diễn biến của thị trường, sự lệch pha giữa tần suất ra mắt của xe Trung Quốc và sức hấp thụ không thể kéo dài mãi mãi mà sẽ sớm dẫn đến một cuộc thanh lọc tự nhiên nghiệt ngã.

Thị trường ô tô Việt Nam đến nay không thiếu sự lựa chọn, nhưng lại rất thiếu những thương hiệu sẵn sàng đầu tư chiều sâu vào hạ tầng, cam kết nội địa hóa và xây dựng niềm tin dài hạn. Với những nhà sản xuất Trung Quốc chỉ chăm chăm "đánh nhanh thắng nhanh" bằng việc mang thật nhiều mẫu xe về trưng bày mà bỏ qua khâu dịch vụ hậu mãi và hạ tầng sẽ sớm bị đào thải. Ngược lại, chỉ những thương hiệu chấp nhận lộ trình đầu tư bài bản, xây dựng nhà máy lắp ráp trong nước, hợp tác phát triển trạm sạc và định giá hợp lý mới có thể từng bước xóa bỏ định kiến, biến tần suất ra xe thành doanh số thực tế và giành lấy chỗ đứng bền vững trên bản đồ ô tô Việt Nam.