Làn sóng xe máy điện mở ra nhu cầu cứu hộ mới

Hết pin, thủng lốp và những ca "khó"

Chị Hoàng Ngọc Thảo điều khiển xe máy điện di chuyển trên đường Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội bất ngờ hết pin, phải dừng hành trình. Sau khi tìm kiếm trên mạng và liên hệ được dịch vụ cứu hộ gần đó, khoảng 20 phút sau, anh Công Minh, chủ cửa hàng sửa chữa, cứu hộ Minh xe điện 24/7 (165 Cầu Giấy, Hà Nội) đã đến và tiếp nhận trường hợp.

Cứu hộ xe máy điện dần hình thành do lượng phương tiện loại này tăng lên nhanh chóng. Ảnh minh hoạ

Theo anh Minh, những trường hợp như vậy xuất hiện khá thường xuyên. Cứu hộ xe máy điện cũng có những cách xử lý riêng, đặc biệt với các sự cố liên quan đến pin và hệ thống điện.

Một trong những tình huống khác biệt rõ nhất giữa xe máy điện và xe xăng là hết năng lượng giữa đường. Với xe xăng, người dùng có thể bổ sung nhiên liệu để tiếp tục di chuyển, trong khi xe điện phải tùy thuộc loại pin và hệ thống của từng mẫu xe.

"Với những mẫu xe sử dụng hệ thống đổi pin, trường hợp hết pin có thể được xử lý bằng cách thay bộ pin đã sạc đầy nếu khu vực đó có điểm đổi pin phù hợp. Ngược lại, với những mẫu xe không sử dụng hệ thống đổi pin, nếu không có phương án sạc phù hợp tại hiện trường, xe có thể phải được vận chuyển về điểm sạc hoặc cơ sở sửa chữa", anh Minh cho biết.

Anh Nguyễn Xuân Giang, chủ cửa hàng sửa chữa, cứu hộ xe máy điện tại (231 Nguyễn Khang, Hà Nội) cho biết, mức giá cứu hộ tham khảo với một số trường hợp phổ biến.

Ví dụ xe hết hoặc yếu pin, hay thủng lốp phí cứu hộ dao động khoảng 80.000 - 250.000 đồng. Các lỗi nhỏ khác có thể có chi phí khoảng 100.000 - 300.000 đồng. Nếu phải vận chuyển xe, chi phí sẽ khoảng 200.000 đồng trở lên.

Theo anh Giang, mức tham khảo cho xử lý thủng lốp khoảng 80.000 - 250.000 đồng. Các lỗi nhỏ khác có thể có chi phí khoảng 100.000 - 300.000 đồng.

Khác với xe máy xăng, anh Minh cho biết, xe máy điện cũng có những tình huống cứu hộ "khó" hơn, khiến việc sửa chữa không thể diễn ra tại chỗ. "Ví dụ như xe không lên điện, lỗi tay ga, IC/bộ điều khiển, mô-tơ, hệ thống sạc, xe bị ngập nước vào sâu mô-tơ… cần phải có thiết bị chẩn đoán chuyên dụng và thao tác mất thời gian, không thể làm cho xe di chuyển ngay trở lại trong thời gian ngắn", anh Minh nói thêm.

Khi đó, chi phí thực tế cũng không cố định mà phụ thuộc khoảng cách, thời điểm, loại xe, tình trạng hư hỏng và linh kiện cần thay thế.

Một số trường hợp không thể xử lý tại chỗ, cứu hộ phải chở xe về để khắc phục. Ảnh: Zuttoride

Đầu tư lớn nhưng lượng khách chưa nhiều

Để xử lý các sự cố trên, cơ sở cứu hộ xe máy điện không chỉ cần phương tiện di chuyển mà còn phải đầu tư thiết bị kiểm tra và sửa chữa.

Anh Nguyễn Xuân Giang cho biết: "Khoản vốn ban đầu để đầu tư máy móc, thiết bị và các hạng mục phục vụ hoạt động vào khoảng 460 triệu đồng chưa bao gồm linh kiện và phụ tùng được bổ sung trong quá trình hoạt động".

Khoản đầu tư này phục vụ nhiều hạng mục, từ phương tiện cứu hộ, dụng cụ sửa chữa cơ khí đến thiết bị đo điện, kiểm tra pin, dây đo điện áp và các thiết bị phục vụ xử lý lỗi điện, điện tử. Với cơ sở kết hợp sửa chữa, chi phí còn bao gồm mặt bằng, khu vực tiếp nhận xe và lượng phụ tùng cần duy trì.

Đầu tư nhiều như vậy song theo anh Giang, lượng khách liên hệ để cứu hộ xe điện hiện chưa nhiều. Anh Giang ước tính, mỗi tháng có khoảng vài chục khách hàng cần sửa chữa xe điện, trong đó doanh thu riêng từ hoạt động cứu hộ chỉ ở mức khoảng 10 triệu đồng.

Vào những thời điểm mưa nhiều, số ca có xu hướng tăng do phát sinh các tình huống như xe chết máy, ngập nước hoặc gặp vấn đề về hệ thống điện.

Anh Minh cũng cho biết, dịch vụ cứu hộ xe máy điện hiện được triển khai theo nhiều cách: "Các đơn vị cung cấp cứu hộ theo từng lần, trong khi một số doanh nghiệp bán gói thành viên theo 6 tháng hoặc một năm. Một số nhà cung cấp công bố mức phí từ khoảng 200.000 - 365.000 đồng/năm, tùy chương trình và phạm vi dịch vụ.

Mô hình cứu hộ hiện nay vì vậy không chỉ dựa vào tiền công một lần mà còn có xu hướng kết hợp nhiều nguồn doanh thu, gồm phí thành viên, cứu hộ tại chỗ, vận chuyển, sửa chữa và thay thế linh kiện".

Theo các chuyên gia, dịch vụ cứu hộ xe máy điện đã hình thành các mô hình ngoài hãng tại một số địa phương, nhưng quy mô vẫn còn phân tán.

Khoản đầu tư ban đầu lớn, yêu cầu kỹ thuật khác biệt và lượng khách chưa cao là những yếu tố khiến việc duy trì một cơ sở chỉ dựa vào cứu hộ có thể gặp khó khăn.

Khả năng hình thành mô hình độc lập bền vững vì vậy phụ thuộc vào việc đơn vị có thể kết hợp cứu hộ với sửa chữa, thay thế linh kiện, vận chuyển.