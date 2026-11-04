'Làn sóng xanh' đẩy thị trường tương lai tăng điểm

Đảng Dân chủ (thường được nhận diện bằng màu xanh) giành đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện, đồng thời chiến thắng trong một số cuộc đua thống đốc quan trọng, trong đó có Texas.

Kết quả này giúp đảng Dân chủ có thêm vai trò đối trọng với các chính sách của ông Trump, bao gồm những đợt cắt giảm thuế cho doanh nghiệp, chính sách thuế quan và cách tiếp cận của chính quyền đối với cuộc chiến tại Iran, những yếu tố gây thêm áp lực lên lạm phát.

Các công ty AI chịu sức ép

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 1.024 điểm, tương đương 2%. S&P 500 cũng tăng 2%, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,5%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đồng loạt tăng trong phiên sáng thứ Tư. Apple tăng 6%, Amazon tăng 7%, Alphabet tăng 5%, Meta Platforms tăng 2% và Microsoft tăng 6%. Ngược lại, SpaceX giảm 2% và Nvidia mất 1%.

Nhóm cổ phiếu AI chịu áp lực bán mạnh do lo ngại các quy định giám sát chặt chẽ hơn. Chỉ số bán dẫn SOXX giảm 1%, trong khi ETF neocloud NCLD mất 6%. Cổ phiếu CoreWeave giảm hơn 7% và Nebius mất hơn 4%.

Kết quả bầu cử làm gia tăng lo ngại về tình trạng đối đầu giữa hai đảng trong hai năm tới, cũng như khả năng các quy định mới sẽ ảnh hưởng đến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu - động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng trưởng của ngành AI thời gian qua.

Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong các cuộc đua vào Thượng viện tại những bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa như Nam Carolina, Texas và Kansas. Sau chiến thắng tại Iowa, đảng này cũng giành lại quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ.

Ở cấp bang, các ứng viên Dân chủ cũng giành chiến thắng trong cuộc đua thống đốc tại Texas và Ohio. Đây đều là những địa bàn quan trọng đối với ngành trung tâm dữ liệu tại Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh chóng của các dự án trong những năm gần đây đã vấp phải sự phản đối ngày càng lớn từ cộng đồng địa phương, làm dấy lên lo ngại về khả năng các khoản đầu tư vào hạ tầng AI bị trì hoãn hoặc thu hẹp, Fortune cho biết.

Ứng cử viên Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ và Đại diện bang Texas, James Talarico, phát biểu sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tại Taxas (Mỹ) ngày 3/11. Ảnh: Reuters.

“Không thể phủ nhận việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát, đặc biệt là tại Thượng viện, sẽ tạo ra những trở ngại đáng kể đối với các dự luật liên quan đến AI và công nghệ tại Washington trong hai năm tới”, ông nhận định với CNBC.

Ông cho biết kết quả bầu cử tại Texas là “mối lo ngại lớn nhất” trong đêm đối với các nhà đầu tư công nghệ và lĩnh vực AI. Nguyên nhân là bang này dự kiến đóng góp khoảng 25-30% tổng công suất và năng lực của các trung tâm dữ liệu tại Mỹ.

Theo ông Prashant Newnaha, chiến lược gia lãi suất cấp cao tại TD Securities ở Singapore, chiến thắng của đảng Dân chủ làm gia tăng khả năng xảy ra bế tắc chính trị tại Washington, đồng thời mở ra triển vọng siết chặt giám sát đối với các công ty công nghệ và AI.

Làn sóng đầu tư vào AI đã trở thành động lực quan trọng của thị trường chứng khoán toàn cầu trong những năm gần đây. Các tập đoàn công nghệ lớn liên tục rót hàng trăm tỷ USD vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu và mở rộng năng lực tính toán để đáp ứng nhu cầu phát triển AI. Vì vậy, bất kỳ yếu tố nào có thể làm chậm quá trình mở rộng hạ tầng này đều khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Kết quả bầu cử làm gia tăng lo ngại về chính sách quản lý công nghệ và đầu tư trung tâm dữ liệu tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, kết quả bầu cử Mỹ có thể tác động đến nhiều lĩnh vực nhạy cảm với chính sách, từ đầu tư trung tâm dữ liệu AI, triển vọng tài khóa, chi tiêu quốc phòng đến quy định trong các ngành y tế, ngân hàng và tiền mã hóa.

Bà Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Saxo, nhận định mức giảm mạnh hơn của các hợp đồng tương lai Nasdaq phản ánh lo ngại rằng sự thay đổi quyền kiểm soát Quốc hội có thể kéo theo giám sát chặt chẽ hơn đối với AI và các tập đoàn công nghệ lớn. Những lo ngại này xuất hiện trong bối cảnh nhà đầu tư vốn đã đặt câu hỏi về mức định giá cao của cổ phiếu công nghệ và quy mô chi tiêu ngày càng lớn cho AI.

Dòng tiền chuyển sang trái phiếu, tìm kiếm tài sản an toàn

Trong bối cảnh cổ phiếu chịu áp lực bán, trái phiếu Chính phủ Mỹ trở thành điểm đến của dòng tiền khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn hơn. Lợi suất trái phiếu giảm phản ánh nhu cầu mua tăng, đồng thời cho thấy thị trường đang tính đến khả năng chi tiêu chính phủ chậm lại và các quy định mới đối với AI có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng.

Ông Prashant Newnaha tại TD Securities cho rằng trái phiếu đang trở thành nhóm tài sản được hưởng lợi rõ rệt từ diễn biến này. Theo ông, giới đầu tư bắt đầu cân nhắc khả năng các kế hoạch cắt giảm thuế tiếp theo bị đình lại, trong khi chi tiêu công có thể chậm lại và dòng vốn từng đổ mạnh vào cổ phiếu AI có thể dịch chuyển sang những kênh đầu tư khác.

Tại Mỹ, chiến thắng của đảng Dân chủ ở Texas cũng làm dấy lên lo ngại về triển vọng của ngành sản xuất chip và hạ tầng tính toán. Ông Kim Seok-hwan, chuyên gia phân tích tại Mirae Asset Securities, cho rằng kết quả này có thể gây sức ép lên cổ phiếu bán dẫn do nguy cơ các dự án trung tâm dữ liệu tại Texas phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt hơn.

Texas hiện là một trong những thị trường phát triển hạ tầng tính toán nhanh nhất nước Mỹ. Theo ông Kim, nếu bang này áp dụng lệnh tạm dừng cấp phép xây dựng trung tâm dữ liệu tương tự New York, nhiều dự án có thể tiếp tục bị trì hoãn. Ông nhận định diễn biến thị trường ngày 4/11 phản ánh rõ những lo ngại và bất ổn xung quanh triển vọng này.

Đồng USD suy yếu, thị trường dầu mỏ biến động

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt. Euro tăng 0,5%, lên 1,1249 USD, trong khi bảng Anh tăng 0,37%, đạt 1,3464 USD. Chỉ số USD Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền lớn, giảm 0,37%, xuống 101,34 điểm.

Trong phiên giao dịch biến động, yen Nhật và franc Thụy Sĩ - hai đồng tiền thường được xem là tài sản trú ẩn - ghi nhận mức tăng đáng kể. Yen tăng 0,7%, lên 157,55 yen/USD, trong khi franc Thụy Sĩ tăng gần 0,8%, lên 0,8144 franc/USD.

Đồng USD giảm sau kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu biến động trong phiên 4/11 sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần ở phiên trước đó. Giới đầu tư đang cân nhắc triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran, đồng thời theo dõi nguy cơ các cuộc tấn công gần đây tại hai khu vực này tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Trước đó, những lo ngại về khả năng xung đột Mỹ - Iran leo thang từng gây sức ép lên thị trường tài chính, sau khi ông Trump tuyên bố có thể hành động sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, giá dầu giảm trong phiên 3/11 sau khi Tổng thống Mỹ nói với Financial Times rằng ông chưa có kế hoạch tấn công Iran trong thời gian trước mắt.