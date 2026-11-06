Làn sóng xanh cuốn phăng 2.500 tỷ USD khỏi Nasdaq

Trên sàn chứng khoán New York ngày 4/11. (Ảnh: Reuters)

Ngày 5/11 (giờ Mỹ), chỉ số Nasdaq, với tỷ trọng lớn các cổ phiếu công nghệ, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ sự kiện “Ngày Giải phóng” hồi tháng 4/2025, xóa sổ hàng nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường do lo ngại AI sẽ bị giám sát chặt hơn, đặc biệt là việc xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,5%, trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể khiến việc mở rộng cơ sở hạ tầng AI bị đình trệ. Điều này cũng có thể khiến các doanh nghiệp nhỏ hơn đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng, trong khi khả năng huy động vốn của họ vốn đã bị hạn chế bởi tình trạng lãi suất cao và điều kiện tài chính thắt chặt.

Đây là ngày bán tháo cổ phiếu AI thứ 2 liên tiếp và là lần thứ 5 kể từ giữa tháng 10, khiến chỉ số Nasdaq Composite giảm hơn 500 điểm. Hoạt động đầu tư vào AI từng rất sôi động, nhưng ngày càng bị giám sát và đánh giá khắt khe hơn.

“Điểm đáng chú ý nhất từ kết quả bầu cử lần này, đặc biệt khi đảng Dân chủ giành được nhiều chức thống đốc bang, sẽ là việc chậm tiến độ xây dựng các trung tâm dữ liệu, điều sẽ có tác động lâu dài”, ông Michael O'Rourke, chiến lược gia trưởng về thị trường tại JonesTrading ở Stamford, bang Connecticut, nhận định.

Nasdaq Composite hiện đã bước vào vùng điều chỉnh, sau khi giảm gần 12% so với mức đóng cửa kỷ lục ngày 6/10. Thị trường được xem là bước vào vùng điều chỉnh khi chỉ số giảm 10% so với mức đỉnh gần nhất.

Nhiều nhà phân tích cho rằng quy mô sụt giảm lần này báo hiệu áp lực bán tháo có thể còn tiếp diễn, nhiều khả năng bắt đầu từ các phiên giao dịch ngày 6/10 tại châu Á. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc đã tăng hơn 20% từ đầu năm, nhưng cũng giảm mạnh sau đợt bán tháo cổ phiếu trung tâm dữ liệu hôm 4/11.

Một số nhà phân tích đặt câu hỏi liệu quy mô thiệt hại trên thị trường có ảnh hưởng đến thời điểm IPO đình đám của Anthropic, dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay hay không. Bất kỳ sự trì hoãn nào cũng có thể khiến tâm lý thị trường thêm tiêu cực.

Theo các nhà phân tích và nhà quản lý danh mục đầu tư, đà giảm tại những lĩnh vực từng rất nóng như bán dẫn và cơ sở hạ tầng AI không hoàn toàn bất ngờ. Nguyên nhân là mức tăng quá mạnh trước đó của nhiều cổ phiếu, cùng những lo ngại về khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp như Nebius và CoreWeave. Những lo ngại này đã xuất hiện kể từ khi lãi suất tại Mỹ tăng trở lại vào cuối mùa hè.

Cổ phiếu chip và các công ty cung cấp hạ tầng điện toán đám mây thế hệ mới ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong phiên 5/11, phản ánh lo ngại rằng những dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ USD có thể bị trì hoãn.