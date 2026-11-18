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Trong cuộc chạy đua xây dựng cơ sở hạ tầng AI tại Mỹ, các công ty công nghệ đang chật vật tìm kiếm những kỹ thuật viên có đủ kỹ năng để lắp đặt hệ thống làm mát, thiết bị điện và cáp quang. Đây là những hạng mục thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vượt xa mọi dự đoán đối với công nghệ.

Ngành công nghiệp này hiện đang nỗ lực để đào tạo và tuyển dụng nhân lực đáp ứng nhu cầu về những vị trí việc làm thiết yếu.

Một số tổ chức phi lợi nhuận, các công ty cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến và cả bốn tập đoàn công nghệ lớn trong lĩnh vực AI, bao gồm Amazon, Google, Meta và Microsoft, đều đang cung cấp nhiều chương trình đào tạo cấp tốc miễn phí về các kỹ năng chuyên môn cần thiết để xây dựng và phát triển trung tâm dữ liệu.

Một số vị trí trong lĩnh vực này có thể mang lại mức lương lên tới sáu chữ số (tức từ 100.000 USD trở lên mỗi năm).

Bất chấp sự phản đối ngày càng gia tăng từ công chúng và làn sóng các nhà lập pháp mới cam kết sẽ siết chặt quản lý việc mở rộng các trung tâm dữ liệu, hoạt động xây dựng những cơ sở này gần như không thể bị ngăn cản.

Hoạt động xây dựng đang phải đối mặt với nhiều trở ngại về mặt hậu cần, bao gồm giấy phép xây dựng, cam kết cung cấp điện, nguồn vật liệu và vấn đề tài chính.

Ngay cả những công ty AI có tiềm lực tài chính hùng mạnh nhất, đủ khả năng vượt qua những trở ngại này, cũng đang gặp phải rào cản dai dẳng.

Mỹ đang thiếu trầm trọng nhân lực có đủ trình độ chuyên môn để xây dựng các trung tâm dữ liệu, đặc biệt tại những khu vực hẻo lánh hoặc nông thôn là những nơi nhiều trung tâm dữ liệu đang được triển khai.

Theo ước tính của PwC, Mỹ đang thiếu hụt 1 triệu kỹ sư cần thiết để đáp ứng nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu theo các dự báo hiện nay.

Theo Goldman Sachs, chỉ khoảng một nửa công suất điện toán AI dự kiến được đưa vào hoạt động từ nay đến năm 2028 thực sự có khả năng hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Với các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, mỗi tháng chậm tiến độ có thể khiến doanh nghiệp thiệt hại từ vài chục triệu USD đến hơn 100 triệu USD, tùy thuộc vào địa điểm, quy mô dự án và các điều khoản hợp đồng.

Các công ty AI đang tìm cách giải quyết thách thức này để từ bỏ yêu cầu người lao động phải trải qua các khóa đào tạo nghề kéo dài nhiều năm hoặc chương trình học nghề.

Thay vào đó là những khóa đào tạo cấp tốc với cường độ cao, được thiết kế chuyên biệt cho các công việc liên quan đến xây dựng trung tâm dữ liệu.

Nhiều công ty cung cấp các khóa học này hoàn toàn miễn phí. Thậm chí, ngày càng có nhiều đơn vị sẵn sàng trả tiền cho học viên tham gia đào tạo. Tùy thuộc vào tính chất công việc, thời gian đào tạo có thể kéo dài từ 15 tuần xuống chỉ còn hai ngày.

Nhu cầu nhân lực cấp bách khiến một số công ty AI sẵn sàng tuyển dụng những học viên tốt nghiệp xuất sắc nhất và sắp xếp việc làm ngay khi nhận được chứng chỉ.