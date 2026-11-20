Giám đốc điều hành của Anthropic - Dario Amodei, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Anthropic - Daniela Amodei trong lần đầu ra công chúng (IPO) tại NASDAQ MarketSite ở Thành phố New York, (Mỹ) ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Anthropic bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq hôm 19/11, với mức giá IPO 83 USD/cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa doanh nghiệp lên hơn 1.400 tỷ USD. Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu đóng cửa ở mức 97,17 USD, tăng 17% so với giá chào bán, tương ứng mức định giá khoảng 1.500 tỷ USD, theo Reuters.

Thương vụ này không chỉ mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho các quỹ đầu tư mạo hiểm đã rót vốn vào Anthropic, mà còn có thể tạo ra một trong những đợt gia tăng tài sản cho người lao động lớn nhất lịch sử Thung lũng Silicon.

"Cơn mưa tài sản" chờ nhân viên Anthropic

Theo hồ sơ công bố với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cùng ước tính của các nhà đầu tư, mỗi nhân viên Anthropic trung bình có thể sở hữu khối tài sản trị giá hơn 40 triệu USD sau IPO. Trong số đó, hơn 400 người có khả năng trở thành triệu phú với tài sản vượt 100 triệu USD, thậm chí một số người có thể gia nhập hàng ngũ tỷ phú, CNBC cho biết.

Đáng chú ý, Anthropic mới được thành lập cách đây 5 năm và hiện có khoảng 5.300 nhân viên. Theo hồ sơ IPO, công ty đã phát hành khoảng 1,77 tỷ quyền chọn mua cổ phiếu dành cho nhân viên, với giá thực hiện trung bình 2,91 USD/cổ phiếu, đồng thời phân phối hơn 1 tỷ đơn vị cổ phiếu thưởng bị hạn chế chuyển nhượng (RSU).

Dựa trên số lượng cổ phiếu và quyền chọn được công bố, nếu cổ phiếu giao dịch ở mức 83 USD, tổng giá trị tài sản của nhân viên Anthropic có thể đạt khoảng 232 tỷ USD, tương đương trung bình 44 triệu USD mỗi người.

Tuy nhiên, mức hưởng lợi giữa các nhân viên sẽ có sự chênh lệch đáng kể. Những người gia nhập công ty từ giai đoạn đầu thường được cấp nhiều cổ phiếu hơn, với giá thực hiện quyền chọn thấp hơn. Vì vậy, họ có thể thu về khoản lợi nhuận lớn hơn đáng kể so với những nhân sự mới tuyển dụng.

Theo các nhà đầu tư, ít nhất 400 nhân viên Anthropic gia nhập từ sớm có thể sở hữu tài sản trị giá từ 100 triệu USD trở lên nếu cổ phiếu đạt mức 83 USD. Một số người thậm chí có khả năng trở thành tỷ phú.

Con số này chưa bao gồm bảy nhà đồng sáng lập Anthropic. Mỗi người hiện nắm giữ khoảng 230-240 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị tài sản gần 20 tỷ USD nếu tính theo mức giá IPO 83 USD/cổ phiếu.

Thương vụ niêm yết của Anthropic có thể biến hàng nghìn nhân viên hiện tại và cựu nhân viên thành triệu phú. Ảnh: Reuters.

Nhân viên cấp thấp cũng có thể thành triệu phú

Các ước tính về tài sản của nhân viên Anthropic có sự chênh lệch. Hill, sàn giao dịch cổ phần của các công ty chưa niêm yết tại San Francisco, dự báo 598 nhân viên không thuộc nhóm sáng lập sẽ nắm giữ lượng cổ phần trị giá ít nhất 100 triệu USD sau IPO.

Trong khi đó, Sacra, công ty nghiên cứu thị trường vốn tư nhân, ước tính khoảng 2.800 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Anthropic có thể sở hữu ít nhất 1 triệu USD cổ phiếu đã xác lập quyền sở hữu, trước thuế, nếu doanh nghiệp được định giá ở mức 1.350 tỷ USD.

Hai tổ chức cho biết các con số được tính toán dựa trên dữ liệu công khai và mô hình ước tính, có tính đến thời gian xác lập quyền sở hữu cổ phiếu, quyền chọn mua, số lượng nhân viên và tỷ lệ giữ chân lao động. Reuters chưa thể xác minh độc lập các dự báo này.

Theo công bố của Anthropic, tính đến ngày 30/9, những người nắm giữ quyền chọn mua cổ phiếu đang có khoản lãi chưa thực hiện khoảng 119 tỷ USD, tính theo giá thực hiện bình quân gia quyền 2,91 USD/cổ phiếu. Trong đó, khoảng 73 tỷ USD đã được xác lập quyền sở hữu thông qua thời gian làm việc, cho phép nhân viên thực hiện quyền chọn ngay lập tức.

Dù vậy, phần lớn tài sản này chưa thể chuyển ngay thành tiền mặt do các quy định về thời gian hạn chế giao dịch sau IPO và lịch xác lập quyền sở hữu. Nhân viên không thuộc nhóm sáng lập được phép bán tối đa 10% lượng cổ phiếu nắm giữ trong ngày giao dịch đầu tiên và thêm tối đa 35% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2026.

Một điểm đáng chú ý là những nhân viên gia nhập Anthropic từ những ngày đầu, kể cả ở vị trí hành chính hoặc cấp thấp, cũng có thể sở hữu khối tài sản đáng kể. Theo hồ sơ IPO, các quyền chọn được cấp đến hết năm 2023 và còn hiệu lực vào cuối năm đó có giá thực hiện bình quân chỉ 0,52 USD/cổ phiếu.

Những nhân viên gia nhập Anthropic những ngày đầu, dù ở cấp thấp, cũng được nhận được số tiền đáng kể. Ảnh: Reuters.

Anthropic tăng nhanh quy mô nhân sự cùng làn sóng bùng nổ AI, từ khoảng 940 người cuối năm 2024 lên 5.300 người vào cuối tháng 9/2026. Trong quá trình tuyển dụng, công ty sử dụng cổ phiếu thưởng như một công cụ quan trọng để thu hút nhân tài.

Một tin tuyển dụng hồi tháng 5/2024 cho vị trí trợ lý điều hành kinh doanh đưa ra mức lương 140.000-190.000 USD/năm, đồng thời nhấn mạnh cổ phần là thành phần quan trọng trong tổng chế độ đãi ngộ. Điều này cho thấy chính sách thưởng cổ phiếu không chỉ dành cho các nhà nghiên cứu và kỹ sư AI.

Theo Marcelo Ballve, Giám đốc nghiên cứu tại Sacra, những nhân viên ở cấp thấp cũng có thể hưởng lợi lớn sau IPO, tương tự những gì từng diễn ra tại SpaceX. Ông cho rằng người gia nhập công ty từ sớm, dù đảm nhiệm vị trí khiêm tốn, đôi khi có thể đạt kết quả tài chính tốt hơn những nhân sự cấp cao chỉ gia nhập ngay trước khi doanh nghiệp niêm yết.

Bất động sản và từ thiện hưởng lợi

Làn sóng tài sản mới từ IPO Anthropic được dự báo sẽ sớm tạo tác động đến nền kinh tế, trước hết tại thị trường bất động sản San Francisco và lĩnh vực từ thiện.

Các môi giới nhận định thị trường nhà đất vốn đã sôi động tại thành phố này có thể tiếp tục nóng lên khi hàng trăm nhân viên Anthropic sở hữu lượng cổ phiếu có tính thanh khoản cao hơn, đồng thời có thể sử dụng tài sản làm cơ sở vay vốn. Phân tích của Redfin cho thấy nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Anthropic có thể sở hữu khối tài sản đủ để mua 9% tổng số căn nhà tại San Francisco.

Hoạt động từ thiện cũng được kỳ vọng tăng mạnh nhờ văn hóa đề cao chủ nghĩa vị tha hiệu quả tại Anthropic và chính sách đóng góp đối ứng của công ty. Nhân viên gia nhập trước ngày 17/5/2024 có thể cam kết quyên góp tối đa 50% số cổ phiếu đã xác lập quyền sở hữu để nhận khoản đóng góp đối ứng theo tỷ lệ 3:1. Với những người gia nhập sau thời điểm này, mức quyên góp tối đa là 25%, theo tỷ lệ 1:1.

Đáng chú ý, bảy nhà đồng sáng lập Anthropic cũng đã cam kết dành 80% tài sản cho các hoạt động từ thiện.

Michael Faust, Chủ tịch bộ phận quản lý tài sản tại Bailard Inc., cho rằng hoạt động từ thiện có thể là điểm khác biệt của đợt IPO lần này. Theo ông, việc doanh nghiệp khuyến khích nhân viên quyên góp và đóng góp đối ứng có thể tạo nguồn hỗ trợ lâu dài cho các tổ chức phi lợi nhuận tại khu vực Vịnh San Francisco.