Làn sóng trả, bán lại iPhone Duo ở Hàn Quốc

Làn sóng này diễn ra sau khi Apple xác nhận sự cố màn hình mà cộng đồng mạng gọi là “Crackgate”. Trước đó, người dùng tại Mỹ, Australia và Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh màn hình bên trong bị nứt dọc theo bản lề, thậm chí chỉ sau vài giờ sử dụng.

Ngày 27/10, Apple xác nhận sự cố ảnh hưởng đến một số thiết bị và hướng dẫn khách hàng đổi máy. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm hàng tại Hàn Quốc khiến việc đổi máy gặp khó khăn, buộc nhiều khách hàng cân nhắc phương án hoàn tiền.

Theo Korea JoongAng Daily, hàng chục bài đăng trên các cộng đồng trực tuyến như Naver, FM Korea và Clien cũng cho thấy người dùng đã được hoàn tiền hoặc đang cân nhắc trả lại thiết bị.

Ngay cả những khách hàng chưa phát hiện lỗi trên thiết bị cũng quyết định trả lại máy vì lo ngại sự cố có thể xảy ra trong quá trình sử dụng.

Không chỉ do màn hình

Một khách hàng đặt mua iPhone Duo phiên bản 256 GB trên cửa hàng trực tuyến của Apple ngày 16/10 và nhận máy một tuần sau đó. Dù điện thoại vẫn hoạt động bình thường, người này quyết định trả lại.

“Crackgate là yếu tố mang tính quyết định”, khách hàng này cho biết.

Màn hình một chiếc iPhone Duo của một người mua ở Mỹ bị nứt dọc theo bản lề. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Một khách hàng khác, đã sử dụng iPhone Duo từ thứ Sáu tuần trước, cũng yêu cầu hoàn tiền dù máy chưa gặp vấn đề gì. “Ngay cả khi hiện tại chưa có vấn đề gì, tôi cũng không biết khi nào sự cố có thể xảy ra. Nếu điều đó xảy ra, sẽ rất bất tiện”, người này chia sẻ hôm 27/10.

Lỗi màn hình không phải là vấn đề duy nhất. Các bài đăng trên cộng đồng trực tuyến tại Hàn Quốc chỉ ra rằng những ứng dụng như Naver Map, YouTube và Instagram chưa hiển thị kín màn hình Duo.

Một số người dùng cũng phản ánh tình trạng cảm ứng bị lỗi. Những khách hàng cho biết sẽ trả lại điện thoại còn đề cập đến việc máy khá cồng kềnh và không được trang bị Face ID.

Giá bán cũng là lý do khiến một số người quyết định trả hàng. Một khách hàng đặt trước iPhone Duo phiên bản 256 GB trên Coupang, nền tảng có chính sách đổi trả riêng, đã gửi yêu cầu hoàn tiền ngay trong ngày nhận máy.

“Giá máy vốn đã là gánh nặng lớn. Với mức 3,29 triệu won, tôi phải cân nhắc rất nhiều, trong khi gói AppleCare+ cũng đắt đỏ. Tôi cảm thấy mình sẽ phải nâng niu điện thoại quá mức. May mắn là tối hôm sau, thông tin về sự cố nứt màn hình lan rộng, khiến tôi càng thấy quyết định trả máy của mình là đúng đắn”, người này chia sẻ.

Apple lên tiếng

Theo Apple Korea, khách mua iPhone Duo trực tiếp từ cửa hàng trực tuyến của hãng có thể đổi hoặc trả máy trong vòng 14 ngày nếu thiết bị không bị hư hỏng. Các máy gặp lỗi do nhà sản xuất được đổi hoặc sửa chữa miễn phí trong thời hạn bảo hành hai năm.

Apple khuyến nghị khách hàng liên hệ bộ phận hỗ trợ khi màn hình gặp sự cố, nhưng chưa công bố nguyên nhân gây nứt hoặc biện pháp khắc phục triệt để.

Một khách hàng đang dùng thử iPhone Duo tại cửa hàng Apple Hongdae ở quận Mapo, phía tây Seoul (Hàn Quốc) ngày 27/10. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Theo các nguồn tin trong ngành, Apple đã dành riêng một số lượng nhỏ thiết bị để phục vụ việc đổi máy.

Tuy nhiên, tại các cửa hàng, việc đổi máy vẫn gặp nhiều khó khăn do nguồn hàng khan hiếm. Khách hàng có điện thoại bị lỗi có thể nhận lại tiền ngay hoặc chờ đến khi có hàng để được đổi máy hay sửa chữa.

Theo một nhân viên cửa hàng, Apple Myeongdong tại quận Jung, trung tâm thủ đô Seoul, hiện không còn máy mới trong kho nên khách hàng phải chờ nếu muốn đổi thiết bị. Thay vào đó, cửa hàng khuyến nghị khách hàng chọn phương án hoàn tiền để được xử lý ngay lập tức.

Tại Apple Hongdae ở quận Mapo, phía tây Seoul, việc đổi máy phụ thuộc vào lượng hàng tồn kho. Một nhân viên cho biết khách hàng chỉ có thể trả lại điện thoại nếu cửa hàng không còn máy để đổi. Việc sửa chữa các lỗi do nhà sản xuất cũng phụ thuộc vào nguồn hàng linh kiện và có thể mất khoảng một tháng.

Nhân viên tại cả hai cửa hàng cho biết Apple hiện không bán iPhone Duo trực tiếp tại các cửa hàng ở Hàn Quốc. Những đơn đặt hàng mới trên cửa hàng trực tuyến của Apple hiện được dự kiến giao vào ngày 22 hoặc 23/1/2027.

Mức chênh giá bán thu hẹp

Một số người mua đang chuyển sang thị trường đồ cũ, nơi mức chênh lệch giá bán lại đã giảm so với trước.

Trước ngày mở bán chính thức, những người mua được iPhone Duo qua hình thức đặt trước đã rao bán lại phiên bản 512 GB trên hai nền tảng đồ cũ phổ biến tại Hàn Quốc là Joonggonara và Bunjang. Theo thống kê 11 tin rao bán do Korea Economic Daily thực hiện ngày 21/10, giá bán lại trung bình cao hơn giá niêm yết 3,59 triệu won khoảng 559.000 won.

Một chiếc iPhone Duo được rao bán với giá 3,1 triệu won trên Danggeun, một ứng dụng mua bán lại hàng hóa theo khu phố ở Hàn Quốc. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Đến hôm 27/10, giá bán lại iPhone Duo phiên bản 256 GB trên ứng dụng Danggeun tại khu Gangnam, phía nam Seoul, đã giảm xuống còn 3,1-3,3 triệu won, ngang bằng hoặc thấp hơn giá niêm yết 3,29 triệu won.

Trong khi đó, khách hàng từng cho rằng iPhone Duo quá đắt và mua máy qua Coupang đã chuyển sang sử dụng Galaxy Z Fold8 của Samsung Electronics.

“Sau khi đã cân nhắc một chiếc điện thoại giá 3,29 triệu won, tôi thấy một mẫu máy có dung lượng lưu trữ gấp đôi mà giá chỉ hơn 2 triệu won là lựa chọn rất hợp lý. Ở Hàn Quốc, điện thoại Galaxy thuận tiện hơn về nhiều mặt”, người này nói thêm.